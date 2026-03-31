Жители Александровки и Сары-Озона жалуются на дым от горящей свалки

Жители сел Александровка и Сары-Озон жалуются на сильный дым и едкий запах из-за возгорания мусорного полигона и требуют его срочного закрытия.

По словам местных жителей, свалка в районе села Александровка, относящаяся к Мин-Булакскому айыл окмоту, горит второй день, из-за чего людям невозможно дышать.

«Мы звонили директору ЖКХ «Таза Булак», но телефон отключен. Обращались к главе Мин-Булакского айыл окмоту с просьбой срочно ликвидировать возгорание — безрезультатно, только обещания. Мы требуем срочно закрыть мусорный полигон!» — возмущены жители.

Люди также выразили обеспокоенность тем, что возгорание произошло в начале весны.

«Что будет летом? В прошлом году мы целый год дышали дымом и вонью. Обращались к экологическим службам Московского района — безрезультатно», — отмечают они.

Жители добавили, что ситуация напрямую влияет на сельское хозяйство, поскольку рядом со свалкой расположены поля. «Как крестьяне будут работать, если рядом дым и вонь?» — задаются вопросом сельчане.

Местные жители просят соответствующие органы принять срочные меры и решить проблему с полигоном.

