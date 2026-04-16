Общество

Единый стандарт для мусорных полигонов предлагают ввести в Кыргызстане

Единый стандарт для мусорных полигонов предлагают ввести в Кыргызстане. В Министерстве природных ресурсов, экологии и технического надзора подготовили соответствующий проект постановления кабмина. Документ вынесен на общественное обсуждение.

Инициатор полагает, что необходимы единые правила проектирования, эксплуатации и рекультивации полигонов твердых бытовых отходов. Цель — централизация размещения мусора и сокращение несанкционированных свалок, которые наносят непоправимый ущерб экологии.

По данным Минприроды, в стране в настоящее время накопилось более 2,8 милллиарда тонн отходов, включая горные отвалы. Основная масса — это бытовой мусор.

«Стихийные свалки представляют большую угрозу для людей и окружающей среды. Несанкционированное складирование мусора может привести к ряду негативных последствий. В частности, спровоцировать рост количества инфекционных заболеваний, вызвать загрязнение воздуха, проникновение в почву и воду токсичных компонентов и прочее. Свалки являются источником неприятного запаха и размножения грызунов, которые переносят огромное количество заболеваний. Разложение отходов длится десятки лет. Опасность таких реакций состоит в выделении химических компонентов, которые могут быть причиной загрязнения поверхностных вод», — говорится в справке-обосновании.

В ведомстве указали, что в строительных нормах КР «Планировка и застройка городов и населенных пунктов городского типа» обобщенными понятиями приведены нормы накопления бытовых отходов и санитарно-защитная зона свалочных полигонов. При этом отсутствуют детальные правила проектирования и строительства объектов размещения отходов. Например, о выборе земельных участков или разделении их на зоны — захоронение; обезвреживание (сжигание, обезвоживание); сортировка (переработка); компостирование; обустройство сетей инженерно-технического обеспечения; административно-хозяйственная часть; площадка для спецтехники; сооружения для мойки техники, автомобильные весы.

Также отсутствует требование к проектной высоте полигона, откосов, послойной гидроизоляции противофильтрационным экраном, дренажным системам для дегазации, ограждениям, водоотводным каналам по периметру и другим техническим сооружениям.

В связи с чем возникает необходимость оперативного принятия решения, отметили разработчики.

Напомним, согласно официальным данным, в стране насчитывается около 290 свалок.
