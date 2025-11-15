Президент утвердил правила назначения заместителей председателя Нацстаткома

Президент Садыр Жапаров подписал Указ о внесении изменений в положение о Национальном статистическом комитете, направленных на реформирование порядка назначения заместителей председателя ведомства. Документ опубликован 12 ноября и вступит в силу через десять дней.

Согласно новому указу № 310, в структуре Нацстаткома по-прежнему будет три заместителя председателя — первый, обычный и по цифровому развитию, однако существенно меняется порядок их назначения.

В новой редакции положения прописано:

двух заместителей председателя, кроме курирующего цифровое развитие,

назначает глава государства по представлению председателя Нацстаткома;

назначает глава государства по представлению председателя Нацстаткома; заместитель по цифровому развитию назначается по особой процедуре:

он должен входить в кадровый резерв на должность заместителя руководителя госоргана в сфере цифровизации. Кандидатура предлагается председателем Нацстаткома и согласуется с руководителем уполномоченного органа по цифровому развитию, после чего утверждается президентом.

Также указ устанавливает, что в отсутствие председателя Нацстаткома его обязанности исполняет первый заместитель.