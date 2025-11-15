13:10
Власть

Президент утвердил правила назначения заместителей председателя Нацстаткома

Фото из интернета. Президент утвердил новые правила назначения заместителей председателя Нацстаткома

Президент Садыр Жапаров подписал Указ о внесении изменений в положение о Национальном статистическом комитете, направленных на реформирование порядка назначения заместителей председателя ведомства. Документ опубликован 12 ноября и вступит в силу через десять дней.

Согласно новому указу № 310, в структуре Нацстаткома по-прежнему будет три заместителя председателя — первый, обычный и по цифровому развитию, однако существенно меняется порядок их назначения.

В новой редакции положения прописано:

  • двух заместителей председателя, кроме курирующего цифровое развитие,
    назначает глава государства по представлению председателя Нацстаткома;
  • заместитель по цифровому развитию назначается по особой процедуре:
    он должен входить в кадровый резерв на должность заместителя руководителя госоргана в сфере цифровизации. Кандидатура предлагается председателем Нацстаткома и согласуется с руководителем уполномоченного органа по цифровому развитию, после чего утверждается президентом.

Также указ устанавливает, что в отсутствие председателя Нацстаткома его обязанности исполняет первый заместитель. 
Ссылка: https://24.kg/vlast/350874/
просмотров: 164
