В Бишкеке более 700 многоквартирных домов остаются без управления

В Бишкеке насчитывается 3 тысячи 540 многоквартирных домов, из которых 714 официально считаются «бесхозными» — в них нет ни ТСЖ, ни управляющих компаний. Об этом сообщил вице-мэр столицы Рамиз Алиев на заседании профильного комитета Жогорку Кенеша.

Сегодня комитет по топливно-энергетическому комплексу, недропользованию и промышленной политике одобрил в первом чтении законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты по вопросам прозрачности управления домами».

В ходе обсуждения депутат Улукбек Карыбек уулу поинтересовался, инициировала ли мэрия Бишкека, которая напрямую сталкивается с этими проблемами, свои поправки в законодательство ранее.

Рамиз Алиев признал, что в «бесхозных» домах накопилось огромное количество проблем. Из-за большого количества жалоб от горожан сейчас работает специальная комиссия. По словам чиновника, мэрия намерена обобщить результаты работы этой комиссии и на их основе предложить свои корректировки в законопроект.
ОАО &laquo;Таш-Темир&raquo; предлагает продукцию для строительства подземных переходов ОАО «Таш-Темир» предлагает продукцию для строительства подземных переходов
Добавьте карту Simbank в&nbsp;Google Pay и&nbsp;платите в&nbsp;одно касание Добавьте карту Simbank в Google Pay и платите в одно касание
Курортный квартал IRBIS от&nbsp;&laquo;Аврора групп&raquo; меняет подход к&nbsp;курортной недвижимости Курортный квартал IRBIS от «Аврора групп» меняет подход к курортной недвижимости
&laquo;Элдик Банк&raquo; успешно разместил дебютные еврооблигации на&nbsp;$500 миллионов «Элдик Банк» успешно разместил дебютные еврооблигации на $500 миллионов
