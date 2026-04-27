В Бишкеке более 700 многоквартирных домов остаются без управления

В Бишкеке насчитывается 3 тысячи 540 многоквартирных домов, из которых 714 официально считаются «бесхозными» — в них нет ни ТСЖ, ни управляющих компаний. Об этом сообщил вице-мэр столицы Рамиз Алиев на заседании профильного комитета Жогорку Кенеша.

Сегодня комитет по топливно-энергетическому комплексу, недропользованию и промышленной политике одобрил в первом чтении законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты по вопросам прозрачности управления домами».

В ходе обсуждения депутат Улукбек Карыбек уулу поинтересовался, инициировала ли мэрия Бишкека, которая напрямую сталкивается с этими проблемами, свои поправки в законодательство ранее.

Рамиз Алиев признал, что в «бесхозных» домах накопилось огромное количество проблем. Из-за большого количества жалоб от горожан сейчас работает специальная комиссия. По словам чиновника, мэрия намерена обобщить результаты работы этой комиссии и на их основе предложить свои корректировки в законопроект.