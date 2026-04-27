ТСЖ в Кыргызстане обяжут к прозрачности. Счета откроют, штрафы вырастут

Депутат Жогорку Кенеша Дастан Бекешев инициировал масштабную реформу системы управления многоквартирными жилыми домами. Соответствующий законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты по вопросам прозрачности управления домами» в первом чтении принял комитет по топливно-энергетическому комплексу, недропользованию и промышленной политике.

Документ направлен на полную цифровизацию работы ТСЖ и усиление финансовой ответственности руководителей за сокрытие отчетности.

Согласно проекту закона, вводится норма об обязательном членстве в товариществах собственников жилья (ТСЖ).

Теперь каждый владелец помещения автоматически становится членом товарищества с момента регистрации права собственности. Это решение призвано устранить проблему «пассивных собственников» и обеспечить равное участие всех жильцов в содержании общего имущества.

«Мы вводим обязательное членство. Сейчас, даже если вы не входите в ТСЖ, вы все равно обязаны платить взносы, установленные общим собранием, но при этом вы не знаете, как они определены. Многие не пишут заявление на вступление. Справедливее будет, если все собственники будут участвовать и автоматически являться членами товарищества, тогда будет порядок», — пояснил инициатор.

Фото — скриншот с прямого эфира. Дастан Бекешев

Важным нововведением станет легализация электронных форматов управления.

Жильцам разрешат проводить общие собрания и голосования дистанционно через мобильные приложения, а уведомления о встречах будут рассылаться через мессенджеры и электронную почту. Срок обязательного уведомления о собрании при этом сокращается с 30 до 3 рабочих дней, что позволит оперативно решать аварийные и хозяйственные вопросы.

Законопроект также полностью отменяет коммерческую тайну в отношении банковских счетов ТСЖ.

Документы о движении средств станут открытыми для любого собственника, а все финансовые операции товариществ переведут в безналичный формат. Более того, жильцы получат законное право приостанавливать выплату взносов, если правление отказывается предоставлять ежегодный финансовый отчет или замечено в заключении подозрительных сделок.

Для борьбы с нарушениями в жилищной сфере предлагается существенно ужесточить штрафы.

Так, за самовольный захват подвалов, чердаков или придомовых участков штраф для физических лиц вырастет в 20 раз — до 200 расчетных показателей (20 тысяч сомов). Аналогичное наказание в размере 20 тысяч сомов грозит председателям ТСЖ и управляющим компаниям за нарушение прозрачности управления и сокрытие документации.

Для многоквартирных домов, оставшихся без присмотра, вводится механизм принудительного назначения управляющих организаций органами местного самоуправления.

Это должно гарантировать, что даже «проблемные» объекты не останутся без технического обслуживания. Кроме того, собственников обяжут предоставлять данные о своих арендаторах под угрозой административного штрафа.

Кабинет министров, однако, выразил отрицательную позицию по этому законопроекту. Там считают инициативу необоснованной и нецелесообразной, предлагая отправить документ на доработку для устранения выявленных правовых коллизий и противоречий.

«Проблемы ТСЖ должны решаться в рамках полномочий местного самоуправления. Бывают случаи, когда ТСЖ не подчиняются муниципальным нормам, превращаясь в своего рода «анархию» и не считаясь с людьми. Я понимаю, что проект инициирован из-за жалоб многих жителей Октябрьского района», — отметил заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ Талантбек Иманакун уулу.

Несмотря на позицию кабмина, большинство депутатов поддержали концепцию законопроекта, заметив, что представят свои предложения ко второму чтению.