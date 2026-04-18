Общество

Сирия поддержит кандидатуру Кыргызстана в Совет безопасности ООН

На полях Анталийского дипломатического форума состоялась встреча заместителя руководителя администрации президента КР Азамата Кадыралиева с президентом Сирии Ахмедом Хусейном аш-Шаара.

По данным администрации президента, Кадыралиев представлял интересы страны в качестве спецпредставителя по продвижению кандидатуры Кыргызстана в непостоянные члены Совета безопасности ООН.

Центральной темой переговоров стала просьба кыргызской стороны о поддержке на предстоящих выборах в Совбез ООН, которые намечены на начало июня текущего года. Азамат Кадыралиев особо подчеркнул, что солидарность братских арабских государств имеет критическое значение для успешного продвижения инициатив республики на глобальной арене.

В ответ президент Сирии Ахмед Хусейн аш-Шаара выразил готовность поддержать кандидатуру Кыргызской Республики. Он подтвердил, что соответствующее официальное решение будет направлено по дипломатическим каналам в ближайшее время.

Помимо электоральных вопросов, стороны обсудили укрепление двустороннего сотрудничества и актуальные вызовы международной безопасности. Особое внимание уделено гуманитарному взаимодействию и координации усилий по оказанию помощи населению, пострадавшему в зонах конфликтов.

В завершение встречи Азамат Кадыралиев отметил, что развитие тесных связей с арабским миром остается приоритетом для Кыргызстана как в двустороннем, так и в многостороннем форматах. Стороны подтвердили намерение продолжать диалог по всем ключевым вопросам региональной повестки.
Материалы по теме
КР устанавливает дипотношения с Демократической Республикой Восточный Тимор
Кыргызстан установил дипломатические отношения с 185 государствами мира
Скандал. Трамп приказал прекратить все дипломатические контакты с Венесуэлой
Кыргызстан и Гаити установят дипломатические отношения — распоряжение президента
Кыргызстан установил дипломатические отношения с Танзанией
Кыргызстан установил дипломатические отношения с Королевством Эсватини
Вслед за Мали с Украиной разрывает дипломатические отношения Нигер
Кыргызстан установил дипломатические отношения с Королевством Тонга
Кыргызстан установил дипломатические отношения с Малави
Дипотношениям КР и Грузии 30 лет. Саломе Зурабишвили поздравила Садыра Жапарова
