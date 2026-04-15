Камбаратинская ГЭС-1. Вопросы финансирования обсуждены в Вашингтоне

Министр энергетики Таалайбек Ибраев в рамках рабочего визита в Вашингтон встретился с региональным директором Всемирного банка по инфраструктуре в Европе и Центральной Азии Чарльзом Кормье.

По данным Минэнерго, стороны обсудили текущее состояние проекта Камбаратинской ГЭС-1, вопросы финансирования, технические и экологические аспекты, а также перспективы дальнейшего сотрудничества.

Чарльз Кормье ознакомился со специально подготовленным видеоматериалом о проекте Камбаратинской ГЭС-1 и высоко оценил проделанную работу.

По итогам встречи стороны отметили важность оперативной реализации проекта, подчеркнув необходимость скорейшего начала и ускоренного проведения строительных работ. Ожидается, что к концу апреля 2026 года все основные подготовительные работы будут полностью завершены.

После этого начнется первый этап строительства — прокладка двух тоннелей длиной по 800 метров. Только после их завершения станет возможным приступить к строительству плотины и основных сооружений ГЭС. На сегодняшний день технико-экономическое обоснование проекта полностью уточнено. На следующем этапе планируется начать параллельное строительство тоннелей с одновременной координацией всех объектов, что позволит существенно сократить сроки реализации проекта.

Стороны также вновь подчеркнули стратегическое значение Камбаратинской ГЭС-1 и необходимость ее скорейшего ввода в эксплуатацию. Успешная реализация проекта внесет значительный вклад в энергетическую устойчивость региона и экономическое развитие.

В настоящее время основной подготовительный этап практически завершен. Министерством энергетики проведен широкий комплекс работ, обеспечивший все условия для начала непосредственного строительства ГЭС.

После реализации проекта мощность станции составит 1 тысячу 860 мегаватт, что сделает ее крупнейшим гидроэнергетическим объектом в Кыргызстане. Это укрепит энергетическую независимость страны, обеспечит внутренние потребности и расширит экспортные возможности.

На встречах в Вашингтоне представители Всемирного банка особо отметили высокий уровень готовности проекта, его региональное значение и долгосрочную экономическую отдачу. Камбаратинская ГЭС-1 рассматривается как надежный и перспективный инвестиционный проект, способствующий климатической устойчивости и развитию зеленой энергетики.

Камбаратинская ГЭС-1 — не просто энергетический объект, а основа устойчивого развития на региональном уровне, баланса водно-энергетических ресурсов и экономической интеграции. Его реализация при поддержке Всемирного банка выводит проект на качественно новый уровень и обеспечит долгосрочные устойчивые результаты для всего региона.