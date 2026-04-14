Экономика
Сюжет: Камбар-Ата-1

Строительство Камбаратинской ГЭС-1 является приоритетным для Всемирного банка

Председатель кабмина Кыргызстана Адылбек Касымалиев в Вашингтоне встретился с исполнительным директором Всемирного банка от Швейцарской группы стран Беатрис Мазер.

Фото пресс-службы кабмина
Стороны обсудили строительство Камбаратинской ГЭС-1. Адылбек Касымалиев проинформировал о завершении первого раунда переговоров в рамках межправительственного соглашения между Кыргызстаном, Казахстаном и Узбекистаном.

«Результаты, которых достиг Кыргызстан за короткий период, действительно впечатляют. Для Всемирного банка проект строительства Камбаратинской ГЭС-1 является высокоприоритетным. Мы поздравляем вас с успешным проведением первого раунда переговоров по Межправительственному соглашению и готовы и впредь представлять интересы страны в совете директоров банка», — сказала Беатрис Мазер.
