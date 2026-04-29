Власть

В модернизацию Майлуу-Сууйского лампового завода вложат почти миллиард сомов

Президент Садыр Жапаров подписал указ о восстановлении и развитии ОАО «Майлуу-Суу лампа заводу».

На модернизацию предприятия из Фонда стабилизации выделят 931,6 миллиона сомов.

Документ направлен на улучшение финансово-экономического состояния завода и запуск новых производств. Кабмину поручено рассмотреть вопрос исключения предприятия из перечня стратегических объектов, а также создать на его базе индустриальный парк.

Согласно указу, завод станет управляющей компанией индустриального парка, при этом производственные функции и активы передадут дочерней компании. Ей же имущество передадут во временное пользование сроком на 20 лет.

Часть средств направят на погашение долгов перед банками, Социальным фондом, энергетическими и коммунальными службами. Основной объем инвестиций пойдет на расширение производства.
В частности:

  • 377,6 миллиона сомов — на закупку автоматизированных линий для выпуска SMD-ламп,
  • 276 миллионов сомов — на развитие производства стеклянной продукции и переработку отходов.

Также государственным и муниципальным предприятиям рекомендовано закупать продукцию завода по прямым контрактам, а профильным органам — усилить контроль за импортом энергосберегающих ламп.

Указ вступит в силу через 10 дней.
Ссылка: https://24.kg/vlast/372326/
