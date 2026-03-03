Глава Минздрава проверил внедрение электронной базы лекарств на юге Кыргызстана

В ходе рабочей поездки в Ошскую и Джалал-Абадскую области министр здравоохранения Дамирбек Осмонов проинспектировал функционирование электронной базы данных лекарственных средств и медицинских изделий (ЭБД), включая модуль прослеживаемости.

По данным пресс-центра Минздрава, в рамках проверки на территории Джалал-Абадской областной клинической больницы в аптечном пункте ОсОО «Неман-Фарм» выявлены лекарства, не отраженные в электронной системе. По факту уполномоченные специалисты составили соответствующий акт.

Министр подчеркнул, что требования по обязательной регистрации и цифровой прослеживаемости лекарств распространяются на все субъекты фармацевтической деятельности, независимо от формы собственности.

«Каждый препарат, находящийся в обращении на территории страны, должен быть отражен в электронной системе прослеживаемости. Это необходимое условие обеспечения прозрачности фармацевтического рынка, соблюдения требований законодательства и защиты прав пациентов», — отметил он.