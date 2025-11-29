12:50
Экономика

На развитие племенного животноводства фермерам КР выдали 324 миллиона сомов

На развитие племенного животноводства фермерам Кыргызстана выдали 324 миллиона сомов в виде льготных кредитов. Такие данные содержатся в материалах Министерства финансов.

Отмечается, что поддержка оказывается в рамках реализации проекта «Развитие племенного животноводства» — 97 хозяйств получили льготные кредиты на общую сумму 324,38 миллиона сомов.

Этот проект направлен на поддержку представителей аграрного сектора и обновление племенного поголовья и предусматривает помощь государства производителям при покупке высокопродуктивного племенного скота.

Кредитование осуществляют госбанки. Общий объем доступных средств составляет 1 миллиард 849,56 миллиона сомов.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/352718/
просмотров: 80
