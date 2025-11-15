«Мясной кластер» с кредитами под 3 процента создадут в Кыргызстане

Системная работа по укреплению продовольственной безопасности Кыргызстана и повышению качества жизни в сельской местности продолжится. Об этом заявил заместитель кабинета министров Бакыт Торобаев на церемонии передачи современной сельскохозяйственной техники Кыргызскому государственному племзаводу.
Он озвучил основные направления реформ.
Модернизация племзавода. Его полностью восстановят. Производственные помещения модернизируют, животноводческие комплексы автоматизируют, внедрят «умные» цифровые технологии. Завод получил грант Всемирного банка в размере $2,2 миллиона на ремонт и закупку техники. В 2026 году для завода закупят 200 голов племенных телят.
Расширение механизации. Через МТС (машинно-тракторные станции) расширяется механизация сельского хозяйства, что повысит доступность и качество технических услуг для фермеров. Это позволит снизить расходы и себестоимость продукции. За 10 месяцев 2025 года фермерам по лизингу предоставили 2 тысячи 69 единиц техники на 7,2 миллиарда сомов.
Запуск «Мясного кластера». Начинается пилотный проект по созданию 10 кластерных объединений по цепочке «производство — переработка — сбыт». Кластерам предоставят льготные кредиты под 3 процента.
На базе филиала «Элита» планируют построить откормочную площадку (feedlot) на 500 голов и комплекс международного уровня на 5 тысяч голов.
Цифровая трансформация. «Реестр фермеров», программу «30+20+10», паспорт РУАР и платформу аренды ГФСУ объединят в единую систему. С 2026 года государственные услуги будут предоставлять полностью онлайн. Бакыт Торобаев привел пример: после запуска системы «Рыболовный билет» доход за 9 месяцев 2025 года вырос с 2,65 миллиона до 11,86 миллиона сомов.