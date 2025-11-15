16:28
Экономика

«Мясной кластер» с кредитами под 3 процента создадут в Кыргызстане

Системная работа по укреплению продовольственной безопасности Кыргызстана и повышению качества жизни в сельской местности продолжится. Об этом заявил заместитель кабинета министров Бакыт Торобаев на церемонии передачи современной сельскохозяйственной техники Кыргызскому государственному племзаводу.

Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности
Фото Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Передача сельскохозяйственной техники

Он озвучил основные направления реформ.

Модернизация племзавода. Его полностью восстановят. Производственные помещения модернизируют, животноводческие комплексы автоматизируют, внедрят «умные» цифровые технологии. Завод получил грант Всемирного банка в размере $2,2 миллиона на ремонт и закупку техники. В 2026 году для завода закупят 200 голов племенных телят.

Расширение механизации. Через МТС (машинно-тракторные станции) расширяется механизация сельского хозяйства, что повысит доступность и качество технических услуг для фермеров. Это позволит снизить расходы и себестоимость продукции. За 10 месяцев 2025 года фермерам по лизингу предоставили 2 тысячи 69 единиц техники на 7,2 миллиарда сомов.

Запуск «Мясного кластера». Начинается пилотный проект по созданию 10 кластерных объединений по цепочке «производство — переработка — сбыт». Кластерам предоставят льготные кредиты под 3 процента.

Модернизация животноводства. На базе филиала «Элита» планируют построить откормочную площадку (feedlot) на 500 голов и комплекс международного уровня на 5 тысяч голов.

Цифровая трансформация. «Реестр фермеров», программу «30+20+10», паспорт РУАР и платформу аренды ГФСУ объединят в единую систему. С 2026 года государственные услуги будут предоставлять полностью онлайн. Бакыт Торобаев привел пример: после запуска системы «Рыболовный билет» доход за 9 месяцев 2025 года вырос с 2,65 миллиона до 11,86 миллиона сомов.
