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Экономика

О возможной засухе и дефиците кормов в Кыргызстане предупредил Минсельхоз

В Кыргызстане в 2025 году возможно наступление засушливого периода, что может привести к дефициту кормов. Об этом сообщает Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

Как отмечается, в условиях нарастающих климатических вызовов и в целях обеспечения продовольственной безопасности страны власти активно реализуют комплекс мер по поддержке животноводства. Это направлено на повышение продуктивности хозяйств и укрепление здоровья скота.

Для фермеров уже действует ряд программ:

  • Бесплатная вакцинация. Государство обеспечивает фермеров бесплатными вакцинами против девяти заболеваний домашних животных.

  • Льготные кредиты. Доступны кредиты под 3 процента годовых на развитие племенного крупного рогатого скота.

  • Развитие племенного животноводства. По регионам республики распределяют семенной материал от быков-производителей, жидкий азот и более 160 единиц специализированного оборудования для искусственного осеменения.

  • Укрепление кормовой базы. Проводится посев семян на пастбищах, предоставляются земли из государственного фонда племенным хозяйствам для обеспечения стабильного кормового рациона.

Кроме того, министерство выступило с рекомендациями фермерам для повышения продуктивности и подготовки к засухе.

В частности, животноводам, чтобы избежать убытков и обеспечить поголовье необходимыми кормами, предложили заранее запастись недорогими, богатыми витаминами и гидропонными кормами. Это поможет поддержать продуктивность скота даже при неблагоприятных погодных условиях, отметили в ведомстве.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/337261/
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