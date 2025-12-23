15:51
Экономика

В 2025 году Кыргызстан начал экспорт семян в Японию и Россию

Одним из важных событий 2025 года стал выход Кыргызстана на экспортный рынок семян. Об этом сообщила пресс-служба Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

Семеноводство и растениеводство

В республике действуют 86 семеноводческих хозяйств. За 11 месяцев 2025 года специалисты заготовили 4 тысячи 485 тонн качественных семян пшеницы. Помощь получили 2 тысячи 782 агрария, что на 14 процентов превысило показатели 2024-го. Благодаря подготовке более 15 миллионов саженцев, в стране удалось существенно сократить зависимость от импорта.

Важным событием стал выход Кыргызстана на экспортный рынок семян:

  • 40 тонн семян люцерны поставили в Россию;
  • 1,6 тонны семян тыквы отправили в Японию.

Общая посевная площадь составила 1 миллион 245,6 тысячи гектаров. Валовой сбор зерновых культур превысил 2,3 миллиона тонн. Высокая урожайность отмечена в секторах выращивания картофеля, овощей и бахчевых.

Животноводство и ветеринария

В 2025 году стартовали масштабные реформы в данной отрасли. Впервые государство направило 60,8 миллиона сомов на закупку 270 тысяч доз племенного семени, которые специалисты получили бесплатно. На данный момент:

  • искусственное осеменение провели для 77 тысяч голов крупного рогатого скота;
  • открыты и работают 302 пункта осеменения.

Действуют 185 племенных хозяйств, занимающихся разведением крупного рогатого скота, овец, лошадей, коз, яков, птиц и пчел.

Главные инициативы и развитие

Министерство продолжает внедрять механизмы поддержки, среди которых льготное кредитование под 3 процента годовых и продвижение высокоурожайных культур (сорго, сафлор, ферула). Особое внимание уделяют развитию садоводства, органического земледелия и восстановлению пастбищных угодий.

Результаты 2025 года подтверждают переход аграрного сектора к модели экспортно-ориентированного и устойчивого развития.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/355650/
