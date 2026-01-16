В Кыргызстане разработана единая система учета племенных хозяйств

В службе ветеринарии, развития животноводства, пастбищ и кормов для фермеров разработана «Единая система учета и регистрации племенных хозяйств и пунктов искусственного осеменения», сообщает Минводсельпром.

По его данным, система предназначена для приема онлайн-заявок на присвоение, подтверждение и изменение статуса племенных хозяйств, а также для выдачи соответствующих электронных сертификатов.

Кроме того, в системе автоматизированы и оптимизированы бизнес-процессы по выполнению функций оценки племенных хозяйств. В рамках системы осуществляется ведение единого электронного реестра племенных хозяйств и пунктов искусственного осеменения, что обеспечивает актуальность, достоверность и доступность информации.

Автоматизированная информационная система также направлена на создание условий для реализации мероприятий по повышению продуктивных качеств животных, разводимых в республике. В частности, обеспечивается доступ животноводов к услугам пунктов искусственного осеменения и племенному семени животных различного направления продуктивности.

Кроме того, система предусматривает формирование единой цифровой платформы племенных субъектов, что способствует внедрению современных цифровых решений в отрасли и повышению ее эффективности и конкурентоспособности.