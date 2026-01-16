11:37
USD 87.45
EUR 101.71
RUB 1.12
Общество

В Кыргызстане разработана единая система учета племенных хозяйств

В службе ветеринарии, развития животноводства, пастбищ и кормов для фермеров разработана «Единая система учета и регистрации племенных хозяйств и пунктов искусственного осеменения», сообщает Минводсельпром.

По его данным, система предназначена для приема онлайн-заявок на присвоение, подтверждение и изменение статуса племенных хозяйств, а также для выдачи соответствующих электронных сертификатов.

Кроме того, в системе автоматизированы и оптимизированы бизнес-процессы по выполнению функций оценки племенных хозяйств. В рамках системы осуществляется ведение единого электронного реестра племенных хозяйств и пунктов искусственного осеменения, что обеспечивает актуальность, достоверность и доступность информации.

Автоматизированная информационная система также направлена на создание условий для реализации мероприятий по повышению продуктивных качеств животных, разводимых в республике. В частности, обеспечивается доступ животноводов к услугам пунктов искусственного осеменения и племенному семени животных различного направления продуктивности.

Кроме того, система предусматривает формирование единой цифровой платформы племенных субъектов, что способствует внедрению современных цифровых решений в отрасли и повышению ее эффективности и конкурентоспособности.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/358106/
просмотров: 141
Версия для печати
Материалы по теме
Племенным хозяйствам Иссык-Кульской области предоставят беспроцентные ссуды
Популярные новости
Орозо-2026: когда в&nbsp;Кыргызстане начнется мусульманский пост Орозо-2026: когда в Кыргызстане начнется мусульманский пост
Кыргызгидромет объявил штормовое предупреждение: ожидается резкое похолодание Кыргызгидромет объявил штормовое предупреждение: ожидается резкое похолодание
Справку формы 083 при обмене бессрочных водительских прав требовать не&nbsp;будут Справку формы 083 при обмене бессрочных водительских прав требовать не будут
В&nbsp;Кыргызстане прошли испытания первого отечественного наземного робота-камикадзе В Кыргызстане прошли испытания первого отечественного наземного робота-камикадзе
Бизнес
Продлеваем праздник: в&nbsp;O!Store снова дарят подарки за&nbsp;покупку Honor Продлеваем праздник: в O!Store снова дарят подарки за покупку Honor
Порекомендовали &laquo;Компаньон Бизнес&raquo;&nbsp;&mdash; получили бонус Порекомендовали «Компаньон Бизнес» — получили бонус
Трехлетний льготный период в&nbsp;Royal Central Park Трехлетний льготный период в Royal Central Park
Впервые в&nbsp;Бишкеке: начало продаж мегапроекта All-in-One Royal Central Park Впервые в Бишкеке: начало продаж мегапроекта All-in-One Royal Central Park
16 января, пятница
11:34
В Кыргызстане предлагают разрешить конфискацию имущества до приговора суда В Кыргызстане предлагают разрешить конфискацию имуществ...
11:18
Трамп ввел таможенную пошлину в размере 25 процентов на импорт полупроводников
11:14
В Бишкеке проверяют цены на мясную продукцию и другие социально значимые товары
11:12
В Кыргызстане разработана единая система учета племенных хозяйств
11:10
В Бишкеке задержали подозреваемого в краже из автомобиля на парковке