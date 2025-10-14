20:13
Концепцию «умной» фермы разработают в Кыргызстане

Концепцию «умной» фермы разработают в Кыргызстане. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщила замминистра водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Асель Кененбаева.

По ее словам, эта работа проводится совместно с корейскими консультантами.

«Выбрали два пилота — по направлениям животноводства и садоводства. Они опишут, какая нужна автоматизация, установка аппаратно-программных комплексов, вплоть до камер, которые без физического взвешивания по параметрам животного сами могут определить примерный его вес. Не будет необходимости каждый раз выгонять скот», — сказала Асель Кененбаева.

Она добавила: фермеры уже понимают, что традиционный способ ведения хозяйства очень трудоемкий, сложный и процессы можно автоматизировать — тот же удой, кормление и так далее.

«К примеру, с помощью телефона можно отслеживать состояние здоровья животных — ведь это дорогостоящий скот, племенной. Датчики показывают температуру, когда нужно покормить животных, чем они заболели, ожидается ли приплод и так далее. Это помогает фермерам предпринять дальнейшие шаги, и наши сельхозпроизводители готовы к таким изменениям», — отметила замминистра.
