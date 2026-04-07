Вместо бумаги e-kenesh. Торага презентовал приложение для депутатов

Депутаты Жогорку Кенеша отказываются от бумажных документов и переходят на работу с планшетами. Пилотную версию приложения e-кenesh на заседании комитета по бюджету, экономической и фискальной политике презентовал торага Марлен Маматалиев.

Спикер презентовал приложение e-kenesh

Спикер отметил, что для работы закуплены планшеты последних моделей с высокими характеристиками.

В приложении e-кenesh все вопросы повестки дня будут доступны за три дня до начала заседаний. В системе созданы все условия для работы депутатов: там можно оставлять вопросы к законопроектам и готовить доклады. Помощники депутатов смогут в онлайн-формате загружать туда все необходимые документы.

Кроме того, в систему внедрен искусственный интеллект (ИИ). Он может составлять краткое содержание объемных законопроектов или помогать депутатам в подготовке вопросов по обсуждаемым темам.

Гора бумаги, которую раздают депутатам всего на один рабочий день

Переход на электронный формат призван ускорить работу парламента и сократить расходы на распечатку бумажных материалов.

Администрация президента и госорганы в 2024 году перешли с бумажного на электронный документооборот. За год это позволило государству сэкономить более 1 миллиарда 205 миллионов сомов.