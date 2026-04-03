В Жогорку Кенеше обсудили развитие рынка лекарственных трав и их переработки

В Жогорку Кенеше прошла расширенная встреча по вопросам развития выращивания и переработки лекарственных растений, а также производства фитопрепаратов.

В обсуждении приняли участие депутаты, представители госорганов, науки, образования и бизнеса.

Отмечено, что отрасль сталкивается с проблемой неконтролируемого сбора трав, что приводит к истощению ресурсов и риску исчезновения отдельных видов.

Участники предложили меры поддержки: развитие выращивания вместо дикого сбора, предоставление льготного финансирования, создание системы сертификации и базы традиционных знаний.

Также обсуждены вопросы экспорта, экостандартов, цифровизации отрасли и создания фито-лабораторий.