В Кыргызстане усилили господдержку кооперативов

Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики реализует ряд важных шагов по модернизации сельского хозяйства и развитию кооперации в стране. Основная цель этих усилий — повышение производительности при одновременном рациональном использовании природных ресурсов, а также формирование устойчивого и конкурентоспособного аграрного сектора.

В рамках программы поддержки кооперативов фермерским объединениям предоставляется современная сельскохозяйственная техника. В 2026-2027 годах через кооперативы планируется обслужить около 2 тысяч гектаров сельскохозяйственных земель и создать более 120 новых рабочих мест. Эта инициатива расширит возможности фермеров и повысит экономическую активность в сельских регионах.

Стратегия развития сельского хозяйства направлена на устойчивый рост. Основными приоритетами являются сохранение плодородия почвы, рациональное использование водных ресурсов, сокращение применения химических удобрений и поддержка биологического разнообразия. Кроме того, планируются усиление сотрудничества и обмен опытом с ведущими государствами мира, а также внедрение инновационных технологий для повышения конкурентоспособности отрасли.

Особое значение в этом направлении имеет внедрение «умных» теплиц.

Автоматизированные системы контролируют климат, вентиляцию и отопление, а технологии капельного орошения и питания растений работают в зависимости от потребностей культур. Такие решения позволяют повысить урожайность на 25-35 процентов. При этом обеспечивается более экономное использование воды и удобрений.

Кроме того, важным направлением является использование высокоурожайных и устойчивых к засухе сортов сельскохозяйственных культур. Например, новые гибриды, такие как кукуруза DroughtGard, отличающаяся высокой устойчивостью к засухе, помогают обеспечить стабильность урожая.

В министерстве отмечают, что только сочетание инноваций, кооперации и экологической ответственности позволит обеспечить устойчивое развитие аграрного сектора. Внедрение современных технологий и поддержка фермеров открывают новые перспективы для эффективного развития сельского хозяйства КР.