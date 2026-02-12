Закон о тишине. В парламенте просят вывести из-под запрета два праздника

Закон о тишине. Депутат предлагает вывести из-под запрета не только Новый год, но и День независимости. Об этом заявил сегодня на заседании ЖК депутат Дастан Джумабеков.

Так он отреагировал на законопроект кабмина «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики (в Кодекс о правонарушениях, законы «Об основах профилактики правонарушений», «О тишине»).

По его словам, законопроектом предлагается официально разрешить шумные мероприятия, связанные с празднованием Нового года, в период с 22.00 31 декабря до 03.00 1 января. Таким образом, новогодняя ночь будет выведена из-под общих ограничений по соблюдению тишины.

«Это правильная норма. Но считаю, что также надо продлить время для празднования 31 августа — Дня независимости. Это важный для страны день, когда люди гуляют на площади, празднуют. Прошу МВД во втором чтении учесть мои пожелания», — отметил Дастан Джумабеков.

Замминистра внутренних дел КР Октябрь Урмамбетов отметил, что во втором режиме добавят и этот праздник.

Напомним, что суть законопроекта — внесение изменений в ряд нормативных правовых актов, касающихся профилактики правонарушений и соблюдения тишины. Документ предлагает скорректировать Кодекс о правонарушениях, а также законы «Об основах профилактики правонарушений» и «О тишине».

Согласно проекту, предлагается расширить перечень доказательств по делам о правонарушениях — они смогут оформляться не только на бумаге, но и в электронной форме, включая документы, заверенные электронной подписью, фото- и видеоматериалы.

Кроме того, законопроектом вводится новая статья о профилактике нарушений тишины. Предлагается наделить собственников жилья, управляющие компании и квартальные комитеты правом участвовать в профилактике таких нарушений — проводить разъяснительную работу, фиксировать факты шума и передавать соответствующие акты с фото- или видеодоказательствами в уполномоченные органы для дальнейшего оформления протоколов.

Также расширяются полномочия субъектов профилактики правонарушений — они смогут участвовать в правовом просвещении населения и документировать факты нарушений тишины для передачи в государственные и муниципальные органы.