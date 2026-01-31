14:35
Агент 024

Жильцы дома на Жибек Жолу вновь жалуются на ночные работы и опасную стройку

Жители дома № 286/1 по проспекту Жибек Жолу в Бишкеке вновь обращаются к общественности с жалобами на действия стройкомпании «Елизавета», которая возводит 14-этажный бизнес-центр в непосредственной близости от них.

По словам горожан, на объекте регулярно нарушают требования техники безопасности и закон о тишине — шумные строительные работы начинаются после 22.00 и продолжаются до глубокой ночи, а иногда и с раннего утра.

Жильцы утверждают, что неоднократно обращались в муниципальные органы и другие инстанции, однако ситуация не меняется. Они не могут понять, почему закон о тишине их не касается.

Компания оплачивает штрафы, после чего нарушения продолжаются.

Жители проспекта

Также бишкекчане указывают на грубые нарушения техники безопасности, в том числе опасные «покатушки» рабочих в строительных корытах, что, по их мнению, создает угрозу жизни и здоровью. Горожане надеются, что огласка поможет заставить застройщика и власти принять реальные меры.

