Общество

Закон о тишине: домкомам могут разрешить составлять протоколы о шуме

МВД разработало поправки в Кодекс КР о правонарушениях, законы «Об основах профилактики правонарушений» и «О тишине». Депутаты рассмотрели законопроект на заседании комитета Жогорку Кенеша по судебно-правовым вопросам, правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции.

Заместитель министра внутренних дел Октябрь Урмамбетов рассказал, что ранее законом обязанности по исполнению норм закона о тишине были возложены на Министерство здравоохранения — Департамент профилактики здоровья и государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

Теперь, по его словам, полномочиями предлагается наделить органы внутренних дел и органы местного самоуправления, чтобы они могли реагировать на сообщения граждан о шуме и составлять протоколы.

Кроме того, по словам замминистра, полномочия предлагается дать и лицам, осуществляющим управление многоквартирным домом — они смогут проводить профилактические мероприятия и в случае нарушений составлять акт для передачи в органы государственной власти.

Отвечая на вопросы депутатов, Октябрь Урмамбетов отметил, что в действующем законе уже прописаны штрафы за шум — 10 тысяч сомов для физических лиц и 28 тысяч сомов — для юридических. Он добавил, что в случае необходимости можно рассмотреть вопрос об увеличении размера штрафов.

Также в законопроекте прописана норма, позволяющая не соблюдать нормы о тишине при праздновании Нового года с 22.00 31 декабря до 03.00 1 января.

Представитель Минздрава Рыспек Сыдыгалиев рассказал, что проверки на шум осуществляются при помощи специального оборудования.

«У нас есть три вида аппаратов, шумомеры, которыми мы пользуемся при измерении шума. Еще необходимо 16 единиц шумомера. Нам поступило 62 обращения по поводу шума от вытяжной вентиляции, 79 обращений на шум от инструментов — это музыкальные инструменты, строительные шумы, пение. Мы составили 30 протоколов и наложили штрафы на сумму 604 тысячи сомов», — сказал Рыспек Сыдыгалиев.

Замглавы МВД добавил, что за прошлый год были оштрафованы 23 заведения — кафе и ночные клубы — за нарушения закона о тишине.

По итогам обсуждения члены комитета одобрили законопроект в первом чтении.

Закон «О тишине» был подписан в декабре 2024 года. Он был инициирован депутатом Дастаном Бекешевым «в целях охраны здоровья граждан от вредного воздействия звукового давления и шума, превышающего допустимые уровни».
