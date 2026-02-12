После объявления об отставке спикера Жогорку Кенеша Нурланбека Тургунбек уулу начались обсуждения кандидатов на этот пост.

По информации собственных источников, одним из основных претендентов является депутат Марлен Маматалиев. Об этом косвенно свидетельствуют публикации в соцсетях, в том числе нардепа Дастана Бекешева.

Фото из социальных сетей

Сам Марлен Маматалиев ранее заявлял — у него нет прямого стремления занимать пост руководителя парламента, подчеркнув, что подобные вопросы должны решаться коллегиально внутри ЖК.

Фото из интернета. Марлен Маматалиев

Марлен Маматалиев — государственный и общественный деятель, депутат Жогорку Кенеша трех созывов. Лидер партии «Ынтымак».

Ему 44 года. Представляет интересы столичных избирателей в парламенте. Работал в профильных комитетах по бюджету и финансам.

На последних выборах избран депутатом VIII созыва по одномандатному избирательному округу № 22 (Первомайский район Бишкека), где занял второе место по числу голосов.

По итогам деятельности Жогорку Кенеша VII созыва возглавил рейтинг по количеству инициированных и принятых законов.