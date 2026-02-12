11:33
USD 87.45
EUR 104.23
RUB 1.13
Власть

Один из главных претендентов на пост спикера Жогорку Кенеша — Марлен Маматалиев

После объявления об отставке спикера Жогорку Кенеша Нурланбека Тургунбек уулу начались обсуждения кандидатов на этот пост.

По информации собственных источников, одним из основных претендентов является депутат Марлен Маматалиев. Об этом косвенно свидетельствуют публикации в соцсетях, в том числе нардепа Дастана Бекешева.

из социальных сетей
Фото из социальных сетей

Сам Марлен Маматалиев ранее заявлял — у него нет прямого стремления занимать пост руководителя парламента, подчеркнув, что подобные вопросы должны решаться коллегиально внутри ЖК.

из интернета
Фото из интернета. Марлен Маматалиев
 

Марлен Маматалиев — государственный и общественный деятель, депутат Жогорку Кенеша трех созывов. Лидер партии «Ынтымак».

Ему 44 года. Представляет интересы столичных избирателей в парламенте. Работал в профильных комитетах по бюджету и финансам.

На последних выборах избран депутатом VIII созыва по одномандатному избирательному округу № 22 (Первомайский район Бишкека), где занял второе место по числу голосов.

По итогам деятельности Жогорку Кенеша VII созыва возглавил рейтинг по количеству инициированных и принятых законов. 

Официальное решение о новом спикере Жогорку Кенеша ожидается по итогам сегодняшнего заседания.
Ссылка: https://24.kg/vlast/361680/
просмотров: 1950
Версия для печати
Материалы по теме
Эрулан Кокулов: Верю, что следующий спикер не будет выключать микрофоны
Спикер парламента Кыргызстана сложил с себя полномочия
Спикер парламента поговорил с президентом КР после критики популизма
Торага ЖК: Критика депутатов — путь, который никому не приносит пользы
Делегация Жогорку Кенеша с официальным визитом посетит Россию в конце марта
Торага ЖК: Процент за обслуживание убрали, но облегчения люди не почувствовали
Наставления от спикера парламента: новый гимн не должен быть похож на марш
Нурланбек Тургунбек уулу вновь стал спикером Жогорку Кенеша
Стало известно, кто откроет первое заседание нового созыва Жогорку Кенеша
Спикер парламента призвал отменить ротацию глав айыл окмоту
Популярные новости
Президент Кыргызстана отправил в&nbsp;отставку главу ГКНБ Камчыбека Ташиева Президент Кыргызстана отправил в отставку главу ГКНБ Камчыбека Ташиева
Абдикарим Алимбаев назначен председателем Государственной пограничной службы Абдикарим Алимбаев назначен председателем Государственной пограничной службы
Президент объяснил отставку главы ГКНБ Ташиева: важность единства государства Президент объяснил отставку главы ГКНБ Ташиева: важность единства государства
Президент поручил обеспечить охрану Камчыбека Ташиева Президент поручил обеспечить охрану Камчыбека Ташиева
Бизнес
Вместо тысячи роз: дарите полезное со&nbsp;скидкой 14&nbsp;процентов в&nbsp;O!Store Вместо тысячи роз: дарите полезное со скидкой 14 процентов в O!Store
Будь в&nbsp;плюсе с&nbsp;&laquo;Элкарт+&raquo; от&nbsp;KICB Будь в плюсе с «Элкарт+» от KICB
Путешествуйте с&nbsp;комфортом: оплата по&nbsp;QR-коду в&nbsp;Турции с&nbsp;MBANK Путешествуйте с комфортом: оплата по QR-коду в Турции с MBANK
MEGA продолжает масштабное развитие телеком-инфраструктуры страны MEGA продолжает масштабное развитие телеком-инфраструктуры страны
12 февраля, четверг
11:32
Депутатские группы проводят консультации про выбору нового спикера Депутатские группы проводят консультации про выбору нов...
11:26
Эрулан Кокулов: Верю, что следующий спикер не будет выключать микрофоны
11:24
Пар над дорогой: прорыв трубы окутал туманом улицу в Бишкеке
11:18
Сделать банки активными инвесторами реального сектора экономики планирует кабмин
11:06
Вместо тысячи роз: дарите полезное со скидкой 14 процентов в O!Store