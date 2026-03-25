15:15
USD 87.45
EUR 101.37
RUB 1.07
Власть

ЕС может снять авиационные ограничения с Кыргызстана в мае

Председатель кабинета министров Кыргызстана Адылбек Касымалиев провел встречу с председателем Комитета по авиационной безопасности ЕС Питером Соренсеном. Главной темой стало возможное исключение кыргызстанских авиакомпаний из черного списка Евросоюза.

Во встрече также принял участие посол ЕС в Кыргызстане Реми Дюфло. Глава кабмина отметил, что визит европейской стороны имеет принципиальное значение для страны.

кабмина
Фото кабмина

По его словам, за последние годы в авиационной отрасли проведены масштабные реформы, включая создание Государственного агентства гражданской авиации и внедрение стандартов ИКАО. Уровень их выполнения по международному аудиту достиг 85,76 процента.

Касымалиев также сообщил о росте пассажиропотока с 3,9 миллиона в 2021 году до более 6 миллионов в 2025 году, увеличении числа рейсов до 52 тысяч и модернизации всех 11 аэропортов страны. Кроме того, Кыргызстан уже приобрел два самолета Airbus A321 и планирует расширение авиапарка.

Питер Соренсен, в свою очередь, отметил значительный прогресс в авиационной сфере и выразил удовлетворенность проделанной работой.

Окончательное решение по исключению Кыргызстана из списка авиационной безопасности ЕС ожидается в мае 2026 года.
Ссылка: https://24.kg/vlast/367391/
просмотров: 488
Версия для печати
Популярные новости
Драки на&nbsp;дороге под запретом: штраф и&nbsp;лишение прав для водителей Драки на дороге под запретом: штраф и лишение прав для водителей
Передача мандата депутата ЖК&nbsp;Чингизу Айдарбекову откладывается Передача мандата депутата ЖК Чингизу Айдарбекову откладывается
Власти Кыргызстана усиливают контроль за&nbsp;деньгами и&nbsp;криптой Власти Кыргызстана усиливают контроль за деньгами и криптой
Сколько заработала компания Тай-Мураса Ташиева: раскрыты данные за&nbsp;пять лет Сколько заработала компания Тай-Мураса Ташиева: раскрыты данные за пять лет
Бизнес
Жилье мечты&nbsp;&mdash; как быстро его купить или построить Жилье мечты — как быстро его купить или построить
Регистрация на&nbsp;ОРТ: как быстро оплатить взнос через MegaPay Регистрация на ОРТ: как быстро оплатить взнос через MegaPay
Spring Festival в&nbsp;Royal Central Park: более 5&nbsp;тысяч гостей и&nbsp;фейерверк-шоу Spring Festival в Royal Central Park: более 5 тысяч гостей и фейерверк-шоу
Весна в&nbsp;Бишкек приходит вместе с&nbsp;Ноорузом Весна в Бишкек приходит вместе с Ноорузом
25 марта, среда
14:54
Работа за рубежом. Растет число посредников и псевдоагентств Работа за рубежом. Растет число посредников и псевдоаге...
14:46
Современную станцию очистки сточных вод в городе Караколе откроют в августе
14:40
Минсельхоз Кыргызстана: Прибыль от экспорта мяса уходит посредникам
14:36
Госорганы Кыргызстана переходят на цифру: повестки и уведомления будут онлайн
14:35
Раздача квартир «направо и налево»? В Оше обсуждают муниципальную ипотеку