ЕС может снять авиационные ограничения с Кыргызстана в мае

Председатель кабинета министров Кыргызстана Адылбек Касымалиев провел встречу с председателем Комитета по авиационной безопасности ЕС Питером Соренсеном. Главной темой стало возможное исключение кыргызстанских авиакомпаний из черного списка Евросоюза.

Во встрече также принял участие посол ЕС в Кыргызстане Реми Дюфло. Глава кабмина отметил, что визит европейской стороны имеет принципиальное значение для страны.

По его словам, за последние годы в авиационной отрасли проведены масштабные реформы, включая создание Государственного агентства гражданской авиации и внедрение стандартов ИКАО. Уровень их выполнения по международному аудиту достиг 85,76 процента.

Касымалиев также сообщил о росте пассажиропотока с 3,9 миллиона в 2021 году до более 6 миллионов в 2025 году, увеличении числа рейсов до 52 тысяч и модернизации всех 11 аэропортов страны. Кроме того, Кыргызстан уже приобрел два самолета Airbus A321 и планирует расширение авиапарка.

Питер Соренсен, в свою очередь, отметил значительный прогресс в авиационной сфере и выразил удовлетворенность проделанной работой.

Окончательное решение по исключению Кыргызстана из списка авиационной безопасности ЕС ожидается в мае 2026 года.