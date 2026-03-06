16:07
Общество

Кабмин обновит правила полетов: проект авиационных норм вынесли на обсуждение

Государственное агентство гражданской авиации при кабинете министров вынесло на общественное обсуждение проект приказа об утверждении новой редакции авиационных правил Кыргызской Республики «АПКР-2. Правила полетов».

Документ подготовлен для приведения национальных авиационных норм в соответствие со стандартами и рекомендуемой практикой Международной организации гражданской авиации (ИКАО).

Как отмечается в пояснительных материалах, действующая редакция правил частично устарела и содержит расхождения с международными требованиями, что ранее отражалось на результатах международных аудитов безопасности полетов.

Новая редакция правил предусматривает ряд изменений. В частности, предлагается:

  • уточнить правила выполнения визуальных полетов (VFR) и полетов по приборам (IFR);
  • установить современные требования к планированию и выполнению полетов в контролируемом и неконтролируемом воздушном пространстве;
  • более четко регламентировать обязанности командира воздушного судна и членов летного экипажа;
  • усовершенствовать процедуры взаимодействия между экипажами самолетов и органами обслуживания воздушного движения;
  • обновить требования к подаче, изменению и отмене планов полетов;
  • прописать действия экипажа в аварийных и особых ситуациях.

Также документ предусматривает гармонизацию терминологии и процедур с приложением 2 ИКАО, что должно устранить противоречия между национальными авиационными правилами и международными стандартами.

Принятие новой редакции правил позволит повысить уровень безопасности полетов, унифицировать применение авиационных норм для всех пользователей воздушного пространства и улучшить показатели Кыргызстана по итогам международных аудитов в сфере авиационной безопасности.
