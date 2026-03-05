16:00
USD 87.45
EUR 101.43
RUB 1.13
Власть

Кыргызстан покупает два самолета Airbus A321. Соглашение подписали в кабмине

В кабинете министров состоялась церемония подписания соглашения о приобретении двух самолетов Airbus A321ceo. Под документом подписи поставили председатель правления ОАО «Аэропорты Кыргызстана» Манасбек Самидинов и генеральный директор компании BBAM Aircraft Leasing & Management Стив Зиссис.

кабмина
Фото кабмина
Как сообщили в кабмине, новые самолеты планируют передать КР в конце 2026 года.

Председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев отметил, что договоренности стали результатом взаимного доверия и стремления к долгосрочному сотрудничеству. По его словам, использование современных воздушных судов позволит вывести гражданскую авиацию республики на качественно новый уровень.

«Развитие авиационной отрасли ранее носило фрагментарный характер из-за недостаточной поддержки. Однако в последние годы начались кардинальные изменения. Стратегическое решение президента о создании Государственного агентства гражданской авиации при кабмине открыло новую эру развития авиационной отрасли», — сказал Адылбек Касымалиев.

По данным кабинета министров, с 2021 по 2025 год число пассажиров, обслуженных в аэропортах страны, выросло на 52 процента, а количество авиарейсов увеличилось на 53 процента.

Отмечается, что по итогам аудитов Международной организации гражданской авиации (ИКАО) в 2023-2024 годах подтверждено соответствие авиационной системы Кыргызстана международным стандартам. 

Показатель эффективности авиационной безопасности составил 85,76 процента, что значительно выше прежних результатов.

Власти считают, что это создает предпосылки для исключения КР из списка авиационной безопасности Европейского союза. В ближайшие дни ожидается заключительный аудит Европейской комиссии.

Президент компании Airbus Europe Йохан Пелисье подчеркнул готовность продолжать сотрудничество для развития авиационной отрасли и реализации совместных проектов.

Ожидается, что самолеты будет использовать национальная авиакомпания «Асман Эйрлайнс», дочерняя структура ОАО «Аэропорты Кыргызстана». Это позволит повысить комфорт пассажиров, расширить географию полетов и укрепить позиции нашей республики на международном авиационном рынке.
Ссылка: https://24.kg/vlast/364686/
просмотров: 786
Версия для печати
Материалы по теме
Садыр Жапаров обсудил с Airbus расширение авиапарка Кыргызстана
ИКАО призывает государства обеспечить безопасность гражданской авиации
Превратить Кыргызстан в региональный хаб намерен кабмин к 2030 году
Реализацию авиационного проекта в СЭЗ «Бишкек» проверил глава НАИ
Пенсионер из Тонского района собрал собственный самолет
Выход из черного списка ЕС и правила для дронов: что меняется в авиации КР
Адылбек Касымалиев: Кыргызстан закупил три самолета на 2,385 миллиарда сомов
Кабмин ввел скидки до 20 процентов и ночной нулевой тариф для грузовой авиации
В 2025 году в мире авиаперелеты совершили почти 5 миллиардов пассажиров — IATA
Эксплуатацию дронов в Кыргызстане хотят регулировать по международным стандартам
Популярные новости
На&nbsp;границе с&nbsp;Таджикистаном в&nbsp;Баткене построят 200 километров ограждений На границе с Таджикистаном в Баткене построят 200 километров ограждений
Кыргызстан вывозит граждан через Оман, первые рейсы уже согласованы Кыргызстан вывозит граждан через Оман, первые рейсы уже согласованы
В&nbsp;Ошской области представили нового руководителя управления ГКНБ В Ошской области представили нового руководителя управления ГКНБ
Эскалация на&nbsp;Ближнем Востоке: эксперты предупреждают о&nbsp;рисках Эскалация на Ближнем Востоке: эксперты предупреждают о рисках
Бизнес
Как выбрать подарок к&nbsp;8&nbsp;Марта за&nbsp;10&nbsp;минут и&nbsp;получить его уже завтра Как выбрать подарок к 8 Марта за 10 минут и получить его уже завтра
&laquo;Айыл Банк&raquo; объявляет мегаакцию по&nbsp;всем кредитным продуктам «Айыл Банк» объявляет мегаакцию по всем кредитным продуктам
Binance и&nbsp;MEGA объявляют о&nbsp;партнерстве для развития криптоэкосистемы в&nbsp;КР Binance и MEGA объявляют о партнерстве для развития криптоэкосистемы в КР
8&nbsp;Марта ближе, цены&nbsp;&mdash; ниже! Скидка 26&nbsp;процентов на&nbsp;аксессуары в&nbsp;O!Store 8 Марта ближе, цены — ниже! Скидка 26 процентов на аксессуары в O!Store
5 марта, четверг
15:57
Глава кабмина раскритиковал задержку строительства нового здания скорой помощи Глава кабмина раскритиковал задержку строительства ново...
15:52
В клинической больнице № 2 Бишкека вскрыт ряд системных проблем
15:48
Международная агровыставка Agro Expo 2026 открылась в городе Ош
15:44
КР поддержала мировую инициативу по проблемам гендерного равенства
15:42
Как выбрать подарок к 8 Марта за 10 минут и получить его уже завтра