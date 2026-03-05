Кыргызстан покупает два самолета Airbus A321. Соглашение подписали в кабмине

В кабинете министров состоялась церемония подписания соглашения о приобретении двух самолетов Airbus A321ceo. Под документом подписи поставили председатель правления ОАО «Аэропорты Кыргызстана» Манасбек Самидинов и генеральный директор компании BBAM Aircraft Leasing & Management Стив Зиссис.

Фото кабмина

Как сообщили в кабмине, новые самолеты планируют передать КР в конце 2026 года.

Председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев отметил, что договоренности стали результатом взаимного доверия и стремления к долгосрочному сотрудничеству. По его словам, использование современных воздушных судов позволит вывести гражданскую авиацию республики на качественно новый уровень.

«Развитие авиационной отрасли ранее носило фрагментарный характер из-за недостаточной поддержки. Однако в последние годы начались кардинальные изменения. Стратегическое решение президента о создании Государственного агентства гражданской авиации при кабмине открыло новую эру развития авиационной отрасли», — сказал Адылбек Касымалиев.

По данным кабинета министров, с 2021 по 2025 год число пассажиров, обслуженных в аэропортах страны, выросло на 52 процента, а количество авиарейсов увеличилось на 53 процента.

Отмечается, что по итогам аудитов Международной организации гражданской авиации (ИКАО) в 2023-2024 годах подтверждено соответствие авиационной системы Кыргызстана международным стандартам.

Показатель эффективности авиационной безопасности составил 85,76 процента, что значительно выше прежних результатов.

Власти считают, что это создает предпосылки для исключения КР из списка авиационной безопасности Европейского союза. В ближайшие дни ожидается заключительный аудит Европейской комиссии.

Президент компании Airbus Europe Йохан Пелисье подчеркнул готовность продолжать сотрудничество для развития авиационной отрасли и реализации совместных проектов.

Ожидается, что самолеты будет использовать национальная авиакомпания «Асман Эйрлайнс», дочерняя структура ОАО «Аэропорты Кыргызстана». Это позволит повысить комфорт пассажиров, расширить географию полетов и укрепить позиции нашей республики на международном авиационном рынке.