Минстрой Кыргызстана включил компанию «Зам зам билдинг» в черный список

Строительная компания «Зам зам билдинг» включена в черный список, также приостановлено действие лицензии на 90 дней. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства.

Уточняется, что нарушения выявили на объектах, расположенных в Бишкеке по улицам Севастопольской, 8, Славянской, 6/1 и Фурманова, 13, где возводится 14-этажный жилой комплекс.

По данным Минтсроя, не соблюдались строительные нормы и требования технической безопасности, а также выявлены многочисленные нарушения стандартов при строительно-монтажных работах.

По итогам проверки на стройкомпанию также наложили административный штраф.

Напомним, в стране проводятся рейдовые мероприятия на объектах в рамках контроля за соблюдением законодательства, качеством и безопасностью строительных работ.