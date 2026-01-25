13:38
Общество

Минстрой Кыргызстана включил компанию «Зам зам билдинг» в черный список

Строительная компания «Зам зам билдинг» включена в черный список, также приостановлено действие лицензии на 90 дней. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства.

Уточняется, что нарушения выявили на объектах, расположенных в Бишкеке по улицам Севастопольской, 8, Славянской, 6/1 и Фурманова, 13, где возводится 14-этажный жилой комплекс.

По данным Минтсроя, не соблюдались строительные нормы и требования технической безопасности, а также выявлены многочисленные нарушения стандартов при строительно-монтажных работах.

По итогам проверки на стройкомпанию также наложили административный штраф.  

Напомним, в стране проводятся рейдовые мероприятия на объектах в рамках контроля за соблюдением законодательства, качеством и безопасностью строительных работ.
