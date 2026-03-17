14:32
USD 87.45
EUR 100.07
RUB 1.09
Общество

Авиация Кыргызстана может выйти из черного списка Евросоюза в мае

Наша страна планирует выйти из черного списка Евросоюза по авиационной безопасности уже в мае этого года. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщил директор по инфраструктуре и региональным аэропортам ОАО «Аэропорты Кыргызстана» Алтынбек Мамбетов.

По его словам, сейчас ведется масштабная работа по выходу из списка. Международный аудит разделен на три этапа, два из которых республика уже успешно прошла.

«С 22 по 28 марта прибудет комиссия для третьего этапа аудита. Проверят соответствие всем нормам. У нас есть надежда на то, что мы пройдем его полностью, после чего до мая Евросоюз со своими аудиторами примет решение. В мае мы ожидаем, что выйдем из черного списка», — сказал Алтынбек Мамбетов.

Ранее директор Государственного агентства гражданской авиации Данияр Бостонов отмечал, что на сегодня критическими для Европейского союза остаются три направления:

  • Завершение ресертификации авиакомпаний с подтверждением фактического соответствия требованиям безопасности полетов (включая демонстрационные полеты и актуализацию эксплуатационной документации).
  • Эффективный и устойчивый государственный надзор, подтвержденный документально и на практике (аудиты, инспекции, контроль исполнения предписаний).
  • Кадровая устойчивость и компетентность инспекторского состава, включая их подготовку, сертификацию и участие в надзорных процедурах.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/366340/
просмотров: 221
Версия для печати
