Авиация Кыргызстана может выйти из черного списка Евросоюза в мае

Наша страна планирует выйти из черного списка Евросоюза по авиационной безопасности уже в мае этого года. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщил директор по инфраструктуре и региональным аэропортам ОАО «Аэропорты Кыргызстана» Алтынбек Мамбетов.

По его словам, сейчас ведется масштабная работа по выходу из списка. Международный аудит разделен на три этапа, два из которых республика уже успешно прошла.

«С 22 по 28 марта прибудет комиссия для третьего этапа аудита. Проверят соответствие всем нормам. У нас есть надежда на то, что мы пройдем его полностью, после чего до мая Евросоюз со своими аудиторами примет решение. В мае мы ожидаем, что выйдем из черного списка», — сказал Алтынбек Мамбетов.

Ранее директор Государственного агентства гражданской авиации Данияр Бостонов отмечал, что на сегодня критическими для Европейского союза остаются три направления: