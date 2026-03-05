Садыр Жапаров обсудил с Airbus расширение авиапарка Кыргызстана

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров принял президента компании Airbus Europe Йохана Пелиссье и старшего вице-президента компании BBAM Leasing Мориса Прендергаста. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

На встрече обсуждены вопросы расширения авиапарка страны за счет новых лайнеров, а также укрепления партнерства в сфере гражданской авиации.

Садыр Жапаров отметил, что Кыргызстан придает большое значение развитию сотрудничества с компанией Airbus. По его словам, подписанное сегодня соглашение является важным вкладом в развитие гражданской авиации, повышение надежности перевозок и расширение возможностей авиасообщения.

Президент подчеркнул, что авиационная отрасль страны сейчас активно развивается. В частности, модернизируется инфраструктура аэропортов и расширяются региональные маршруты. Если ранее полноценно функционировали четыре аэропорта, то сегодня работают все 11 аэропортов страны, а также продолжается строительство Джалал-Абадского международного аэропорта.

Глава государства также напомнил, что Кыргызстан находится на завершающем этапе процесса исключения из черного списка Европейского союза по авиационной безопасности. Заключительный аудит со стороны европейских экспертов ожидается уже в этом месяце.

Президент компании Airbus Europe Йохан Пелиссье высоко оценил результаты реформ в авиационной сфере Кыргызстана и отметил последовательную работу по модернизации отрасли и повышению уровня безопасности полетов. Он выразил заинтересованность в расширении сотрудничества не только в сфере коммерческой авиации, но и в области транспорта и логистики.

В свою очередь старший вице-президент BBAM Leasing Морис Прендергаст отметил, что самолеты, приобретаемые Кыргызстаном, полностью соответствуют международным стандартам. Он добавил, что специалисты компании прибудут в страну, чтобы помочь кыргызским коллегам освоить операционные системы и технические особенности новых воздушных судов.

По итогам встречи стороны подтвердили готовность к дальнейшему взаимовыгодному сотрудничеству и развитию партнерства в авиационной сфере.