Саммит ШОС в Китае. Лукашенко везет президентам в подарок белорусскую картошку

Александр Лукашенко заявил, что на саммит ШОС привезет Владимиру Путину по его просьбе белорусский картофель. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул первого».

Фото из Telegram-канала «Пул первого». Александр Лукашенко везет президентам стран ШОС в подарок белорусскую картошку

«Я собрал десять корзин по три мешочка по 5 килограммов. Завтра в Китай, я собрал и каждому президенту там подписано. Льняные мешки. Ну Путин понятно — он меня просит картошки дать своей белорусской... Вот сейчас завезу ему свежей картошки. Си Цзиньпину там эти мешочки аккуратненькие, «Первоцвет», «Бриз» и «Гарантия», а больше у меня нет», — рассказал Александр Лукашенко во время инспекции одного из агропредприятий.

Саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) пройдет с 31 августа по 1 сентября в городе Тяньцзинь (Китай).