13:28
USD 87.44
EUR 102.65
RUB 1.07
Власть

Лукашенко призвал относиться к трудовым мигрантам в Беларуси, как к своим людям

К трудовым мигрантам и их семьям, которые приезжают в Беларусь из-за рубежа, необходимо относиться, как к своим людям, заявил президент страны Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки в Гомельскую область. Об этом сообщает БЕЛТА.

БЕЛТА
Фото БЕЛТА. Александр Лукашенко призвал относиться к трудовым мигрантам в Беларуси как к своим людям

Отмечается, что во время посещения ОАО «Агро-Лясковичи» он поинтересовался, хватает ли в хозяйстве работников. Оказалось, что здесь привлекают и иностранцев — уже работают несколько человек из Туркменистана, и они хорошо себя зарекомендовали.

Александр Лукашенко одобрил такой подход, но напомнил, что ответственность в вопросе привлечения трудовых мигрантов из-за рубежа лежит на руководителях предприятий и организаций. Они сами должны решать, кого и сколько необходимо привлечь. Причем лучше, чтобы приезжали сразу семьями, ведь тогда и отношение к работе, ответственность совсем другие, заметил глава государства.

«К ним надо относиться, как к своим людям. И детишек обучать, и лечить людей надо. Правильно делаешь. По-белорусски: «Кинь наперед, потом найдешь». Поэтому надо ориентироваться, особенно на наши республики (бывшего СССР. — Прим. ред.). Это же наши люди», — сказал глава Беларуси.

Отметим, что в России выступают против того, чтобы трудовые мигранты привозили свои семьи. Ранее в Госдуму внесли проект о запрете трудовым мигрантам перевозить свои семьи в РФ.
Ссылка: https://24.kg/vlast/346038/
просмотров: 68
Версия для печати
Материалы по теме
Глава СПЧ назвал недопустимым непосещение школ в РФ детьми мигрантов
Адылбек Касымалиев встретился с президентом Беларуси Александром Лукашенко
В США ограничили выдачу прав для мигрантов — водителей грузовиков
Беларусь и Кыргызстан должны активизировать двустороннее сотрудничество — Турчин
Кыргызстан и Беларусь намерены довести товарооборот до $500 миллионов
Кыргызстан заинтересован в сборочном производстве белорусской сельхозтехники
В Минске пройдет выставка «Иннопром» с участием глав правительств стран ЕАЭС
В Минздраве России предложили выдавать полисы ОМС только трудовым мигрантам
Глава кабмина Адылбек Касымалиев отправится с официальным визитом в Беларусь
Власти Польши призывают своих граждан немедленно покинуть Беларусь
Популярные новости
Президент предложил конфисковывать внедорожники у&nbsp;людей, ездящих на&nbsp;них по&nbsp;горам Президент предложил конфисковывать внедорожники у людей, ездящих на них по горам
Эльвира Сурабалдиева первой подала заявление об&nbsp;участии в&nbsp;парламентских выборах Эльвира Сурабалдиева первой подала заявление об участии в парламентских выборах
Экстренное совещание в&nbsp;Пентагоне: США готовятся к&nbsp;войне, заявил Пит Хегсет Экстренное совещание в Пентагоне: США готовятся к войне, заявил Пит Хегсет
Кыргызстан: кадровые перестановки за&nbsp;29&nbsp;сентября&nbsp;&mdash; 3&nbsp;октября Кыргызстан: кадровые перестановки за 29 сентября — 3 октября
Бизнес
&laquo;Айыл Банк&raquo; выделил полмиллиона сомов на&nbsp;поддержку пожилых людей в&nbsp;Ошe «Айыл Банк» выделил полмиллиона сомов на поддержку пожилых людей в Ошe
Премиальный номер&nbsp;О! в&nbsp;любом коде без визита в&nbsp;офис&nbsp;&mdash; получите бесплатно Премиальный номер О! в любом коде без визита в офис — получите бесплатно
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; просит абонентов вовремя оплатить счета за&nbsp;природный газ «Газпром Кыргызстан» просит абонентов вовремя оплатить счета за природный газ
Отличная новость! Акция MKassa на&nbsp;рынке &laquo;Орто-Сай&raquo; продлена Отличная новость! Акция MKassa на рынке «Орто-Сай» продлена
5 октября, воскресенье
13:23
Лукашенко призвал относиться к трудовым мигрантам в Беларуси, как к своим людям Лукашенко призвал относиться к трудовым мигрантам в Бел...
13:00
От Бишкека до Нью-Йорка. История Касыма Молдогазы — универсального гитариста
12:40
В Оше состоялась торжественная церемония поднятия государственного флага
12:40
Внешнее управление в Газе: освобождение заложников стороны обсудят в Египте
12:22
На чемпионате мира IMMAF-2025 у кыргызстанцев золото и три серебра