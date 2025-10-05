К трудовым мигрантам и их семьям, которые приезжают в Беларусь из-за рубежа, необходимо относиться, как к своим людям, заявил президент страны Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки в Гомельскую область. Об этом сообщает БЕЛТА.

Фото БЕЛТА. Александр Лукашенко призвал относиться к трудовым мигрантам в Беларуси как к своим людям

Отмечается, что во время посещения ОАО «Агро-Лясковичи» он поинтересовался, хватает ли в хозяйстве работников. Оказалось, что здесь привлекают и иностранцев — уже работают несколько человек из Туркменистана, и они хорошо себя зарекомендовали.

Александр Лукашенко одобрил такой подход, но напомнил, что ответственность в вопросе привлечения трудовых мигрантов из-за рубежа лежит на руководителях предприятий и организаций. Они сами должны решать, кого и сколько необходимо привлечь. Причем лучше, чтобы приезжали сразу семьями, ведь тогда и отношение к работе, ответственность совсем другие, заметил глава государства.

«К ним надо относиться, как к своим людям. И детишек обучать, и лечить людей надо. Правильно делаешь. По-белорусски: «Кинь наперед, потом найдешь». Поэтому надо ориентироваться, особенно на наши республики (бывшего СССР. — Прим. ред.). Это же наши люди», — сказал глава Беларуси.

Отметим, что в России выступают против того, чтобы трудовые мигранты привозили свои семьи. Ранее в Госдуму внесли проект о запрете трудовым мигрантам перевозить свои семьи в РФ.