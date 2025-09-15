В Беларуси освобожденного экс-кандидата в президенты снова отправили в колонию

В Беларуси освобожденного из тюрьмы экс-кандидата в президенты Николая Статкевича снова отправили в колонию, пишет «Наша Нiва».

69-летний политик Николай Статкевич был освобожден 11 сентября, но отказался покидать Беларусь. Он несколько часов пробыл на нейтральной полосе на границе с Литвой, куда вывезли других освобожденных, затем его забрали люди в масках.

Сейчас он находится в тюрьме города Глубоком. До освобождения Николай Статкевич отбывал срок в колонии № 13 в городе Глубоком в Витебской области.

Ранее стало известно, что США сняли санкции с белорусской авиакомпании «Белавиа». Об этом сообщил спецпредставитель Дональда Трампа Джон Коул на встрече с президентом Александром Лукашенко.

Президент Литвы проинформировал, что в Беларуси освободили 52 заключенных и они пересекли литовскую границу. Он добавил, что среди освобожденных в Беларуси заключенных есть граждане Великобритании, Латвии, Польши, Германии и Франции.