ДТП в Кашка-Суу: депутат просит провести служебное расследование

Депутат Болот Ибрагимов на заседании Жогорку Кенеша 20 мая заявил, то за ДТП в Кашка-Суу должны понести наказание и чиновники.

Он напомнил, что пять дней назад в селе Кашка-Суу произошло ДТП, унесшее жизнь пяти человек — четверых детей и их мамы.

«Подозреваемый под стражей. Но я не видел новости, чтобы хоть один чиновник был уволен или в отношении него проводилась проверка. Поэтому я попрошу назначить служебное расследование и привлечь к ответственности всех ответственных. В соседних государствах был уволен ряд ответственных лиц после резонансного ДТП. А у нас, когда совершаются двойные и тройные убийства, либо происходит домашний насилие, об этом говорит вся страна, а когда в результате ДТП погибает целая семья, об этом не говорит никто», — сказал парламентарий.

Болот Ибрагимов выразил недовольство тем, что кроме водителя никто не несет ответственности за ДТП, напомнив, что на месте аварии, например, отсутствует какая-либо разметка.

Он добавил, что на этой дороге должны постоянно дежурить милиционеры, потому что по ней много туристов ездят в Ала-Арчу.

14 мая в Кашка-Суу водитель сбил насмерть пятерых человек. За рулем автомобиля «Хонда Торнео» находился К.у.И., 2004 года рождения. По предварительным данным, он грубо нарушил Правила дорожного движения, двигаясь на высокой скорости. Не справившись с управлением, водитель выехал за пределы проезжей части дороги и сбил людей, которые стояли на обочине.