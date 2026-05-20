«Кылым Банку» выделят 2 миллиарда сомов. В парламенте спорят о новом госбанке

Комитет по бюджету, финансам, предпринимательству и развитию конкуренции Жогорку Кенеша по предложению Министерства финансов одобрил выделение 2 миллиардов сомов из республиканского бюджета для увеличения уставного капитала нового государственного банка «Кылым Банк».

На этом фоне депутаты выразили обеспокоенность тем, что в стране стремительно растет число финансовых институтов с государственным участием, чьи функции дублируются.

Депутат Дастан Бекешев поинтересовался у руководства нового финучреждения, в чем его принципиальное отличие от существующих государственных гигантов.

Фото пресс-службы Жогорку Кенеша. Дастан Бекешев во время заседания комитета
«Раньше финансовая система просто использовала IT-элементы, а сегодня сама IT-система стала основой финансов. Мы будем ближе к цифровизации, планируем работать с ценными бумагами, привлекать инвесторов и через них продавать эти бумаги. Лицензию от Нацбанка и здание мы уже получили», — пояснил глава «Кылым Банка» Асхат Кедейбаев.

Заместитель министра финансов Жибек Дуйшеева пояснила, что при выходе на международную арену с ценными бумагами государству приходится платить деньги другим компаниям. По ее словам, ведомство хочет проводить эту работу через «Кылым Банк». Она добавила, что сейчас выплаты производят лондонской компании, но в министерстве хотят, чтобы в будущем эти функции выполнял «Кылым Банк».

Такие аргументы не вполне убедили Дастана Бекешева.

Депутат напомнил, что для подобных операций есть другие механизмы, а в ведении государства и так внушительный список банков.

«Разве вывод компаний на IPO — это функция коммерческого банка? У меня есть определенное понимание этих процессов, но я впервые слышу, что для проведения IPO обязательно надо открывать банк. У нас уже есть «АБанк», «Элдик Банк», «Евразийский сберегательный банк», «Керемет Банк», Банк развития... Государственных банков и так много. В чем именно разница и не стал ли этот банк лишним для кабмина?» — задался вопросом парламентарий.

В завершение дискуссии Дастан Бекешев предложил профильному комитету воспользоваться своими контрольными функциями и проверить эффективность использования госсредств.

«Нам необходимо спросить от имени комитета, чем вообще занимаются наши государственные банки и какую работу они выполняют. Например, «Элдик Банку» мы выделили более 60 миллиардов сомов. Нужно проверить, что там происходит, и узнать, как обстоят дела в «Керемет Банке»», — резюмировал депутат.

Напомним, «Кылым Банк» прошел государственную регистрацию 15 сентября 2025 года. Единственным его учредителем является Министерство финансов.
