После встречи Лукашенко с Келлогом в Беларуси освободили 14 политзаключенных

После встречи президента Беларуси Александра Лукашенко со спецпредставителем главы Белого дома Китом Келлогом в Минске освободили 14 политзаключенных, в том числе лидера оппозиции Сергея Тихановского. Об этом в своем Telegram-канале сообщила его супруга Светлана Тихановская.

Фото из Telegram-канала Светланы Тихановской

В свою очередь заместитель Кита Келлога Джон Коул рассказал, что идею освобождения поддержали президент США Дональд Трамп и многие члены американской администрации. 14 человек не знали, куда их везут, к Коулу заключенных привезли в фургоне, с заведенными за спину руками.

Сейчас некоторые из освобожденных находятся в Вильнюсе. Сергея Тихановского — одного из лидеров белорусской оппозиции во время президентских выборов 2020 года — встретила его жена Светлана Тихановская, которая вместо мужа участвовала в выборах, а затем сформировала за границей так называемое белорусское правительство в изгнании.

Пятеро из освобожденных — граждане Беларуси, еще у одного человека двойное гражданство, остальные — граждане других стран.

Многие ожидали увидеть среди освобожденных заключенных белорусского банкира, который пытался участвовать в президентских выборах 2020 года, Виктора Бабарико и его сына Эдуарда, а также координатора штаба Марию Колесникову, однако об их освобождении не сообщалось.

По данным БЕЛТА, Александр Лукашенко и Кит Келлог во время переговоров обсудили международную проблематику и в целом ситуацию в мире, региональную тематику и белорусско-американские отношения.

Президент Беларуси заявил , что хочет «добиться с США результата»: «Шума вы наделали в мире очень много своим приездом, но я удивляюсь, почему? Разве мы не можем вести нормальный диалог, разговаривать о наших делах, об отношениях между Беларусью и Соединенными Штатами Америки?».

На встрече присутствовал глава КГБ Беларуси Иван Тертель.