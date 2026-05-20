В Кыргызстане думают над пенсионным обеспечением трудовых мигрантов. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщил начальник управления по работе с общественностью Социального фонда Женишбек Мукамбетов.

По его словам, Соцфонд с 1993 года ведет работу по вопросу будущего пенсионного обеспечения трудовых мигрантов.

«По данным МИД КР на 1 сентября 2025 года, официально за пределами республики находится примерно 880 тысяч наших граждан. Большинство из них работает в России — около 612 тысяч. Многие получили гражданство РФ и постоянно там проживают. Но вопрос социального страхования и пенсионного обеспечения временно пребывающих и ведущих трудовую деятельность требует еще доработки», — сказал Женишбек Мукамбетов.

Он отметил, что вопрос больше касается нелегально работающих — у них нет разрешения на работу, неофициальные подработки нигде не фиксируются.

Если человек делает отчисления в пенсионные фонды, то в будущем ему гарантировано пенсионное обеспечение. Однако есть люди, которые избегают налоговых сборов, уплаты страховых взносов и так далее. В будущем у них появятся проблемы. Чтобы создать условия для таких граждан, кабмин поставил задачу — привлечь их к системе социального страхования.

«По законодательству, если человек не ведет трудовую деятельность, не получает доход, он вправе добровольно вносить страховые взносы на свой личный страховой счет. Так можно заработать стаж. В 2024 году требуемый стаж для лиц, достигших пенсионного возраста на общих основаниях (мужчины 63 года и женщины 58 лет), понизили до 5 лет. С 2026 года он составит 6 лет. Таким образом, требуемый стаж для выхода на пенсию будет ежегодно увеличиваться — к 2045 году он составит 20 лет», — пояснил Женишбек Мукамбетов.

Он добавил, что дано задание проработать вопрос добровольного внесения страховых взносов через международные каналы.

«Сейчас министерства и ведомства над этим работают. Надеюсь, в скором времени будет принято решение, каким образом граждане могут зарегистрироваться в системе единой идентификации и потом получить облачную электронную подпись. Каналы перевода денег тоже будут рассматриваться, ведь, как известно, некоторые карточки в других государствах не работают. Кроме того, должна быть привязка к сотовым операторам. Все эти моменты в рамках рабочей группы рассматриваются», — отметил Женишбек Мукамбетов.

Напомним, требование о минимальном страховом стаже ввели для усиления страховых принципов назначения пенсий, достижения достаточного жизненного уровня пенсионеров и поддержания финансовой устойчивости системы. Ранее не было требований к стажу, что позволяло выходить на пенсию со стажем и один месяц. Из-за этого размеры пенсии граждан при назначении были незначительными, что вызывало недовольство. При этом возраст выхода на пенсию пока не меняется.