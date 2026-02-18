Владимир Зеленский ввел санкции против президента Беларуси Александра Лукашенко

Глава Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против президента Беларуси Александра Лукашенко.

«Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 18 февраля 2026 года «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер» (прилагается)», — говорится в тексте указа, опубликованного на сайте Офиса президента.

В частности, документ предусматривает запрет въезда в Украину, блокировку активов и запрет на пользование и распоряжение ими, запрет на приобретение в собственность земельных участков, запрет на заход военных кораблей и самолетов и другое.

Часть санкций введена на 10 лет, другая — бессрочно.

Владимир Зеленский объяснил свое решение тем, что Беларусь помогает России вести боевые действия.