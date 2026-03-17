Власть

Кабмин обновляет автопарк сферы культуры: 117 машин передали учреждениям

Председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев принял участие в церемонии передачи 117 служебных автомобилей учреждениям культуры.

Выступая на мероприятии, глава кабмина отметил, что финансирование сферы культуры в Кыргызстане ежегодно растет. Если в 2021 году бюджет отрасли составлял 2,8 миллиарда сомов, то к 2025-му он увеличился до 6,9 миллиарда сомов — почти в 2,5 раза.

По его словам, в 2025 году на укрепление материально-технической базы учреждений культуры было направлено 851 миллионов сомов, а в 2026 году выделено 176,9 миллиона сомов на закупку 117 автомобилей отечественного производства.

«Большая часть автопарка учреждений культуры устарела и долгое время не обновлялась. Передаваемые автомобили облегчат работу сотрудников и придадут новый импульс развитию отрасли. Они будут служить народу, способствовать воспитанию молодежи и сохранению национальных ценностей», — заявил Адылбек Касымалиев.

Он также подчеркнул, что по мере роста экономики финансирование культуры будет увеличиваться. Вместе с тем учреждениям поставлена задача стремиться к рентабельности и активнее участвовать в формировании собственных доходов.

Соответствующие поручения даны Министерству культуры, информации и молодежной политики.
