В Бишкеке не хватает около 500 водителей автобусов. Зарплаты им обещают повысить

На заседании комиссии Бишкекского городского кенеша по ЖКХ представитель муниципального предприятия «Бишкекский городской транспорт» сообщил, что по штату в столице должно работать 3 тысячи 200 водителей общественного транспорта, но фактически на линии выходит только 2 тысячи 600 человек — не хватает 500-600 водителей.

В этом году тарифная ставка для водителей была увеличена. До 2023 года она составляла 51 сом, затем ее подняли до 102 сомов, а с апреля 2026 года ожидается очередное повышение, что, естественно, приведет к росту заработной платы водителей.

Представитель предприятия отметил значительное изменение в способах оплаты проезда. Если в 2023 году безналичные платежи составляли лишь 10–20 процентов, а наличные — 90 процентов, то сегодня ситуация кардинально поменялась: 80 процентов пассажиров оплачивают проезд безналично, и только 20 — наличными.

«В этом году проводим разъяснительную работу с жителями и водителями, чтобы полностью перейти на безналичную оплату», — подчеркнули в МП «Бишкекский городской транспорт».