Атака на Иран. Новый верховный лидер выступил с первым обращением к нации

Новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи выступил со своим первым обращением к нации, передает агентство Mehr. При этом видео его выступления местные СМИ не публикуют.

Фото из архива. Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи выступил со своим первым обращением к нации

«Мы сорвали попытки разделить страну. Мы не откажемся от мести за кровь мучеников, особенно мучеников Минаба. Мы считаем, что дружим с соседями и целимся только в базы, и вынуждены продолжать это. Все американские базы в регионе должны быть немедленно закрыты, они будут атакованы. Я посетил могилу своего отца и погибшего командира Али Хаменеи. Мы потребуем компенсацию от врага. Если он откажется, мы возьмем ее из его имущества в объеме, который сочтем необходимым. Если это невозможно, уничтожим имущество в той же мере» — такие основные тезисы из выступления публикуют проправительственные издания.

Ормузский пролив должен оставаться закрытым, также заявил Моджтаба Хаменеи.

Ранее МИД Ирана подтвердил, что новый лидер страны ранен в результате американской атаки. Отмечено, что он «чувствует себя хорошо».

Правительство Южной Кореи впервые с 1997 года вводит систему временного ограничения цен на топливо с помощью положения закона о нефтяном бизнесе, чтобы снизить финансовую нагрузку на потребителей на фоне проблем с поставками из-за продолжающегося кризиса на Ближнем Востоке, сообщает Yonhap News Agency.

Американский самолет-заправщик KC-135 поражен ракетой шиитских группировок в Ираке. Весь экипаж погиб. Это утверждает иранская гостелерадиокомпания IRIB со ссылкой на военных.

Ранее Центральное командование ВС США заявило, что крушение произошло не в результате вражеской атаки.

Бангладеш попросил Соединенные Штаты разрешить закупку нефти у России, пишет AP.

Иран позволит танкерам под флагом Индии пройти через Ормузский пролив, информирует Reuters.

США временно вывели из-под санкций продажу российской нефти и нефтепродуктов, транспортируемых танкерами. Вашингтон выдал новую генеральную лицензию, связанную с РФ, которая разрешает продажу российской сырой нефти и нефтепродуктов, загружаемых на суда, до 11 апреля, сообщает Reuters со ссылкой на американский Минфин.

При этом американские санкции против российской нефти сняты не будут, заявил министр энергетики США Крис Райт.

Не менее шести французских военных пострадали при ударе БПЛА по военной базе в иракской провинции Эрбиль, отмечают местные власти.

Один военнослужащий погиб, сообщил в соцсетях президент Францию Эмманюэль Макрон.

Представитель центрального иранского командного пункта Хатам аль-Анбия заявил, что нефть и газ региона будут охвачены огнем при малейшей атаке на энергетические объекты и порты Ирана.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи подверг резкой критике международное сообщество за отсутствие реакции на действия Израиля. По его словам, удары по культурному наследию страны являются преступлением против истории.

«Израиль бомбит исторические объекты Ирана, возраст некоторых из которых восходит к XIV веку. Под ударом оказались объекты, внесенные в список Всемирного наследия ЮНЕСКО», — написал чиновник в своем аккаунте в Х.

Дональд Трамп назвал Иран «империей зла». Президент США заявил, что его главная цель — не дать Тегерану получить ядерное оружие и «уничтожить Ближний Восток». Об этом он написал в своей соцсети Truth Social.