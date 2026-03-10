Дональд Трамп позвонил Владимиру Путину: что обсуждали

Дональд Трамп позвонил Владимиру Путину обсудить международную обстановку. Об этом сообщает Белый дом.

9 марта вечером состоялся телефонный разговор президентов России и США. Дональд Трамп позвонил Владимиру Путину, чтобы обсудить ряд крайне важных тем, связанных с текущим развитием международной обстановки, — сказал журналистам помощник президента России Юрий Ушаков.

По его словам, разговор длился час, акцент был сделан на конфликте на Ближнем Востоке и переговорах по украинскому урегулированию.

Президенты провели «предметный и полезный» обмен мнениями по ситуации в Иране, отметил он.

По словам Юрия Ушакова, Владимир Путин высказал ряд соображений, направленных на скорейшее политико-дипломатическое урегулирование конфликта в Иране, а также положительные оценки посреднических усилий США и Трампа лично в урегулировании украинского конфликта.

Он добавил, что президент США дал свою оценку развитию ситуации в контексте ведущейся американо-израильской операции.

Напомним, с 28 февраля США и Израиль проводят операцию «Рык льва», направленную против Ирана. Тегеран в ответ начал бомбить прежде всего территории соседних стран, на которых расположены авиабазы Соединенных Штатов.