Власть

Парламент одобрил законопроект «О конфликте интересов»

Сегодня на заседании Жогорку Кенеша депутаты рассмотрели и приняли законопроект «О внесении изменений в Закон «О конфликте интересов» во втором чтении. Инициатор законопроекта — председатель кабинета министров.

Документ направлен на уточнение понятийного аппарата, определение единого уполномоченного органа, совершенствование процедур декларирования и верификации сведений, а также на установление действенных мер ответственности.

Нардеп Улан Примов поднял вопрос о механизмах урегулирования конфликта интересов, привлечения руководителя к дисциплинарному взысканию, вплоть до освобождения от занимаемой должности.

Его коллега Камила Талиева обратила внимание на предлагаемые поправки к статьям 7, 28 закона о конфликте интересов в части ответственности лиц, на которых распространяются нормы документа, и уполномоченного государственного органа, на которого возлагаются функции координации и мониторинга реализации данного закона.

Депутат Дастан Бекешев попросил уточнить, на какие категории лиц распространяются нормы данного документа, и разъяснить, кто именно подпадает под его действие.
