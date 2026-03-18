В парламенте произошли кадровые перестановки в комитетах. Об этом на заседании ЖК сообщил спикер Марлен Маматалиев.

По его словам, ряд депутатов подали заявления об освобождении от руководящих должностей.

Так, депутат Бакыт Тентишев подал заявление об уходе с поста председателя комитета ЖК по аграрной политике, водным ресурсам, недропользованию и экологии. Депутат Токтобубу Ашымбаева уходит с должности председателя комитета ЖК по социальной политике, образованию, науке, культуре, спорту и молодежной политике.

Также депутат Ырысбек Атажанов подал заявление об освобождении от должности заместителя председателя комитета по международным делам, обороне, безопасности и миграции.

Депутат Гульнара Акимбаева подала заявление об уходе с поста заместителя председателя комитета по конституционному законодательству, государственному устройству, вопросам местного самоуправления и регламенту Жогорку Кенеша.

Депутат Кубанычбек Самаков подал заявление об освобождении от должности заместителя председателя этого же комитета. Аналогичное заявление подала депутат Гульшаркан Култаева — с должности заместителя председателя комитета по социальной политике, образованию, науке, культуре, спорту и молодежной политике.

Спикер сказал, что данные изменения связаны с проводимыми в парламенте ротациями, так как были вакантные должности в двух комитетах.

Вопросы ротаций включены в повестку заседания ЖК.