Власть

ЖК четко прописал виды деятельности, допустимые для депутатов

Сегодня на заседании парламента рассмотрен законопроект «О внесении изменения в Закон «О статусе депутата Жогорку Кенеша» в первом чтении. Инициатор — нардеп Дастан Бекешев.

Народный избранник отметил, что проект закона направлен на внесение изменений в статью 33 Закона «О статусе депутата Жогорку Кенеша». Он подчеркнул, что документ направлен на четкое определение видов деятельности, которые допустимы для нардепов в дополнение к их основной работе, исключение рисков неправомерного лишения депутатов мандата из-за неясностей в трактовке терминов «научная», «педагогическая» и «творческая» деятельность.

Депутат Дастанбек Джумабеков отметил, что нужно добавить в этот перечень и тренерскую деятельность. «Ведь за нее тоже обычно полагается вознаграждение, поэтому этот момент надо тоже включить в законопроект», — добавил он.

Инициатор с ним согласился и заметил, что это предложение будет учтено в режиме второго чтения.

Нардепы одобрили законопроект в первом чтении.
Материалы по теме
В парламенте произошли кадровые перестановки в комитетах
В ЖК произошла словесная перепалка между депутатами
В парламенте раскритиковали состояние парков в Бишкеке
Парламент одобрил законопроект «О конфликте интересов»
Парламент одобрил законопроект о сокращении количества госнаград
Центризбирком предлагают сократить: к чему может привести реформа его состава
Торага ЖК призвал журналистов не дискредитировать работу депутатов
Торага ЖК озвучил, какую зарплату получают депутаты
Депутатская группа «Ата-Журт» сменила название
В ЖК раскритиковали политику Минстроя, из-за которой растут цены на жилье
Популярные новости
Садыр Жапаров поздравил кыргызстанцев с&nbsp;Днем отца Садыр Жапаров поздравил кыргызстанцев с Днем отца
Депутат Жогорку Кенеша Гульсункан Жунушалиева решила сдать мандат Депутат Жогорку Кенеша Гульсункан Жунушалиева решила сдать мандат
Комитет ЖК&nbsp;одобрил упрощение процедуры исправления ошибок в&nbsp;ПИН Комитет ЖК одобрил упрощение процедуры исправления ошибок в ПИН
Еще один. Нурланбек Азыгалиев решил отказаться от&nbsp;депутатского мандата Еще один. Нурланбек Азыгалиев решил отказаться от депутатского мандата
Бизнес
Щедрые скидки к&nbsp;светлым праздникам: минус 21&nbsp;процент в&nbsp;O!Store Щедрые скидки к светлым праздникам: минус 21 процент в O!Store
KOICA улучшает систему учета и&nbsp;контроля продукции животноводства KOICA улучшает систему учета и контроля продукции животноводства
Binance объявляет о&nbsp;партнерстве с&nbsp;экосистемой BAKAI Binance объявляет о партнерстве с экосистемой BAKAI
Акция от&nbsp;&laquo;Элдик Банка&raquo;: время низких ставок по&nbsp;кредитам Акция от «Элдик Банка»: время низких ставок по кредитам
