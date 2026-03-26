Депутаты в регионах: что больше всего беспокоит кыргызстанцев сегодня

На этой неделе депутаты Жогорку Кенеша работают в регионах. В ходе поездок парламентарии проводят мониторинг строительства социальных объектов и фиксируют наиболее острые системные проблемы, требующие вмешательства на государственном уровне.

Основная повестка встреч сосредоточилась на критической нехватке школьных мест, доступности медицинской помощи в отдаленных селах, спорах вокруг земельной трансформации и необходимости защиты прав трудовых мигрантов.

В городе Манас Джалал-Абадской области зафиксирована критическая ситуация в школе № 3, где в трехсменном режиме обучаются 2 тысячи 100 детей при проектной мощности здания в 600 мест.

Наряду с дефицитом инфраструктуры педагоги подняли проблему справедливого начисления заработных плат, требуя единого подхода к оплате труда учителей всех дисциплин.

В Иссык-Кульской области отмечены положительные сдвиги, в селе Оргочор открыты современные научные лаборатории физики и химии.

В Ноокатском районе продолжается строительство новой больницы, которая должна повысить качество медобслуживания и избавить сельских жителей от необходимости поездок в районный центр.

В столице мониторинг ЦСМ № 10 выявил серьезные проблемы: нехватку кадров, технические сбои в системе электронной очереди и изношенность подъездных путей к медучреждению.

Инфраструктурные вопросы и проблемы сельского хозяйства традиционно вызвали наибольшее количество обращений. В Суусамырской долине депутаты инициировали укрепление мостов перед началом перегона скота на джайлоо.

В Сузакском районе просят взять под контроль процесс выплаты компенсаций по рыночной стоимости за снос жилья в зоне строительства международного аэропорта.

Жители Ошской и Чуйской областей также акцентировали внимание на необходимости очистки каналов, газификации новостроек и обеспечения населения чистой питьевой водой.

Отдельным блоком работы стали вопросы миграционной политики. В ходе встреч с представителями Международного центра по развитию миграционной политики (ICMPD) обсуждалось расширение каналов легального трудоустройства в странах Евросоюза. Депутаты подчеркнули важность открытия новых ресурсных центров в Оше и Бишкеке для правовой поддержки граждан и усиления мер по борьбе с торговлей людьми.

Как отметили в парламенте, все собранные в ходе поездок жалобы и предложения будут переданы в профильные министерства для оперативного реагирования.