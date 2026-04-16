В Кыргызстане создают правовую базу для развития геопарков

В Жогорку Кенеш внес проекты законов «О геологических парках в Кыргызской Республике» и «Об особо охраняемых природных территориях», разработанные депутатами.

По данным разработчиков, законопроекты разработаны в целях создания самостоятельной правовой базы для формирования национальной сети геопарков, обеспечения сохранности уникальных геологических объектов и стимулирования развития регионов через устойчивый туризм.

Отмечается, что Кыргызстан обладает колоссальным потенциалом геологических объектов (каньоны, пещеры, палеонтологические находки), которые не имеют надлежащего защитного статуса. В отличие от заповедников, где хозяйственная деятельность полностью запрещена, модель геопарка позволяет защитить конкретные объекты (геообъекты) от разрушения и незаконной разработки.

Действующее законодательство рассматривает геопарки как разновидность особо охраняемых природных территорий (ООПТ). Однако концептуально эти объекты различаются, так как ООПТ создаются преимущественно для охраны биоразнообразия с жестким ограничением хозяйственной деятельности.

Геопарки же направлены на популяризацию геологического наследия и допускают активную экономическую деятельность, вовлечение местных сообществ, развитие малого бизнеса и ремесел при соблюдении принципов устойчивого развития.

Во Всемирную сеть ЮНЕСКО входит 195 объектов в 48 странах. На постсоветском пространстве представлен лишь один объект («Янган-Тау», РФ). В Кыргызстане уже функционирует геопарк «Мадыген», получивший статус решением губернатора, однако отсутствие национального закона ограничивает его развитие и международное признание, а также финансовую поддержку со стороны органов местного самоуправления.

Проектом предлагается исключить нормы о геопарках из Закона «Об особо охраняемых природных территориях» и закрепить их в специальном законе. Это позволит сохранить строгость режима заповедников и одновременно создать гибкие условия для геопарков как инструмента развития регионов, что позволит развивать местную экономику, создавая рабочие места для жителей через туризм и сервис.

Законопроектом предлагается гибкий механизм создания геопарков распоряжением кабинета министров, что обеспечит оперативность принятия решений и межведомственную координацию (экология, туризм, недропользование).

Направленный в Союз местных самоуправлений Кыргызской Республики ввиду затрагиваемых интересов муниципалитетов, законопроект был согласован без каких-либо замечаний. Предполагается, что именно на этом уровне будет установлена процедура создания геопарков, утверждены стандартные регламенты и налажена координация деятельности Национального комитета по геопаркам.

Геопарки следует воспринимать как пространства с ясно очерченными границами, где сохранение природных богатств гармонично переплетается с развитием экологического туризма и образовательных программ. Эти рекомендации были приняты во внимание и интегрированы в законопроект.