В парламенте раскритиковали состояние парков в Бишкеке. Ряд депутатов сегодня на заседании комитета Жогорку Кенеша по аграрной политике, водным ресурсам, недропользованию, экологии и охране окружающей среды отметил проблемы с озеленением парков и поливом деревьев.

Нардеп Азизбек Турсунбаев обратил внимание на состояние парка «Ынтымак» у Южной магистрали.

«Посмотрите, как хаотично высажены деревья в этом парке. Они низкие и не растут высоко, поэтому не дают тени. Какой от них прок? Ранее кто как хотел сажал эти деревья, и теперь мы имеем такой хаос. Брусчатка тоже хаотично уложена, никакого порядка. Одно название сейчас, что это парк. Также на Южной магистрали деревья очень близко посадили друг к другу. Надо же рассчитывать расстояние, чтобы было достаточно пространства для их роста. Когда они вырастут, что, посередине спиливать их будете? Надо же продумывать грамотное озеленение, чтобы, как в других странах, в парках росли высокие деревья, дающие тень», — добавил он.

Депутат также раскритиковал обрезку деревьев в Бишкеке, отметив, что сухие и больные надо спиливать, а не делать просто обрезку.

Вице-мэр Рамиз Алиев отметил, что в столице для оздоровления зеленых насаждений проводится глубокая и поверхностная обрезка.

«Согласно анализу, нам дана рекомендация по высадке семи видов лиственных деревьев, которые хорошо приживаются в городе. По этому плану мы намерены сажать деревья в Бишкеке. Что касается парка «Ынтымак», то там, надо признать, хаотичная посадка деревьев была, но в целом озеленение парка проведено на более чем достаточном уровне. В основном там высажены штамповые деревья, которые растут до 5-7 метров», — сказал он.

Парламентарий Махабат Мавлянова раскритиковала состояние Азербайджанского парка.

«Когда его передавали в пользование, он был в прекрасном состоянии. Столько денег было в него вложено! Однако сейчас почти 90 процентов арчовых деревьев и травы на его территории засохли. Мэрия намеревается строить новые парки, а готовые сохранить при этом не может. Это халатное отношение к делу. Кто будет отвечать за то, что парк сейчас в таком состоянии?» — спросила она.

Рамиз Алиев ответил, что Азербайджанский парк передан на баланс муниципалитета от управделами президента два года назад. Он признал, что состояние озеленения парка оставляет желать лучшего.

«Конечно, там не 90 процентов деревьев высохло, но все же есть над чем работать. Сейчас там осуществляется достаточный полив территории», — добавил чиновник.

Депутат Табылды Муратбеков отметил ужасное состояние парка имени Даира Асанова, где брусчатка потрескалась, нет освещения.