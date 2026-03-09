14:14
USD 87.45
EUR 101.46
RUB 1.11
Власть

Полномочия комитетов Жогорку Кенеша решили перераспределить заново

На рассмотрение парламента внесли проект постановления «Об утверждении вопросов ведения комитетов Жогорку Кенеша». Документ подготовили в связи с новой структурой ЖК VIII созыва.

Согласно проекту, предлагается утвердить обновленный перечень направлений работы всех комитетов парламента.

Как говорится в справке-обосновании, документ разработали для оптимизации работы комитетов и более четкого распределения функций между ними с учетом изменений в полномочиях и новой структуры Жогорку Кенеша.

В проекте заново прописаны вопросы ведения восьми комитетов парламента. В частности, уточняются полномочия комитетов по:

  • конституционному законодательству и регламенту;
  • международным делам, обороне, безопасности и миграции;
  • аграрной политике, водным ресурсам, недропользованию и экологии;
  • науке, образованию, инновациям, IT, культуре, спорту и молодежной политике;
  • промышленной политике, транспорту, энергетике, архитектуре и строительству;
  • финансам, бюджету, предпринимательству и развитию конкуренции;
  • судебно-правовым вопросам, правопорядку, борьбе с преступностью и коррупцией;
  • труду, здравоохранению, делам женщин и социальным вопросам.

В справке-обосновании отмечается, что при подготовке документа учли предложения комитетов:

  • у комитета по международным делам уточнили вопросы о международных договорах и исключили норму о согласовании назначения послов и генконсулов;
  • у комитета по аграрной политике расширили блоки по воде, экологии, недропользованию и сельскому хозяйству;
  • у комитета по науке и образованию уточнили направления по информационным технологиям и религии;
  • комитету по промышленной политике добавили вопросы, касающиеся логистики труднодоступных населенных пунктов и государственных жилищных программ;
  • у комитета по судебно-правовым вопросам отдельно акцентировали темы судебной системы, статуса судей, процессуального законодательства и прокуратуры.

Авторы проекта указывают, что принятие постановления не повлечет дополнительных расходов из республиканского бюджета и не требует анализа регулятивного воздействия, поскольку не связано с вопросами предпринимательской деятельности.
Ссылка: https://24.kg/vlast/365121/
просмотров: 217
Версия для печати
Материалы по теме
Депутат предложил проанализировать все принятые Жогорку Кенешем законы
В Кыргызстане предлагают изменить порядок получения документов для наследства
Член ЦИК Кайрат Маматов раскритиковал идею сократить состав комиссии
Кыргызстан перейдет на цифровое управление парламентом в 2026 году
В Жогорку Кенеше начали обсуждать штрафы за ложную маркировку органики
Кыргызстан и Великобритания активизируют обмен опытом в законотворчестве
Еще один депутат ЖК решил сдать мандат — Чынгыз Ажибаев
Сменились главы двух парламентских комитетов
Главы двух парламентских комитетов сложили свои полномочия
Голосовать станет выгоднее, чем продавать голос? Поправки к закону о выборах
Популярные новости
Кабмин разрешил ввоз бензина и&nbsp;дизтоплива из&nbsp;Китая автомобильным транспортом Кабмин разрешил ввоз бензина и дизтоплива из Китая автомобильным транспортом
МВД Кыргызстана отзывает законопроект о&nbsp;проверке знаний ПДД на&nbsp;дорогах МВД Кыргызстана отзывает законопроект о проверке знаний ПДД на дорогах
Дастан Бекешев не&nbsp;поддерживает сокращение количества членов ЦИК Дастан Бекешев не поддерживает сокращение количества членов ЦИК
Индонезия стала первой страной, которая угрожает выйти из&nbsp;состава Совета мира Индонезия стала первой страной, которая угрожает выйти из состава Совета мира
Бизнес
&laquo;Пенсия&raquo; от&nbsp;Алагузова в&nbsp;Кыргызстане «Пенсия» от Алагузова в Кыргызстане
Дарите женщинам цветы! &laquo;Умай Групп&raquo; поздравляет милых дам с&nbsp;8&nbsp;Марта Дарите женщинам цветы! «Умай Групп» поздравляет милых дам с 8 Марта
Причины возникновения временных протечек в&nbsp;Old Bishkek Причины возникновения временных протечек в Old Bishkek
Kia Sonet без первоначального взноса&nbsp;&mdash; всего от&nbsp;1&nbsp;тысячи 37&nbsp;сомов в&nbsp;день Kia Sonet без первоначального взноса — всего от 1 тысячи 37 сомов в день
9 марта, понедельник
14:01
Полномочия комитетов Жогорку Кенеша решили перераспределить заново Полномочия комитетов Жогорку Кенеша решили перераспреде...
13:53
Депутат: Федерация салбуурун нуждается в господдержке на содержание животных
13:49
Приводите детей. День здоровья полости рта пройдет в Кыргызстане
13:38
В приложении «Тундук» у части кыргызстанцев уменьшились пенсионные накопления
13:31
В Бишкеке предлагают изменить правила выкупа земли под строительство многоэтажек