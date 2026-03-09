Полномочия комитетов Жогорку Кенеша решили перераспределить заново

На рассмотрение парламента внесли проект постановления «Об утверждении вопросов ведения комитетов Жогорку Кенеша». Документ подготовили в связи с новой структурой ЖК VIII созыва.
Согласно проекту, предлагается утвердить обновленный перечень направлений работы всех комитетов парламента.
Как говорится в справке-обосновании, документ разработали для оптимизации работы комитетов и более четкого распределения функций между ними с учетом изменений в полномочиях и новой структуры Жогорку Кенеша.
В проекте заново прописаны вопросы ведения восьми комитетов парламента. В частности, уточняются полномочия комитетов по:
- конституционному законодательству и регламенту;
- международным делам, обороне, безопасности и миграции;
- аграрной политике, водным ресурсам, недропользованию и экологии;
- науке, образованию, инновациям, IT, культуре, спорту и молодежной политике;
- промышленной политике, транспорту, энергетике, архитектуре и строительству;
- финансам, бюджету, предпринимательству и развитию конкуренции;
- судебно-правовым вопросам, правопорядку, борьбе с преступностью и коррупцией;
- труду, здравоохранению, делам женщин и социальным вопросам.
В справке-обосновании отмечается, что при подготовке документа учли предложения комитетов:
- у комитета по международным делам уточнили вопросы о международных договорах и исключили норму о согласовании назначения послов и генконсулов;
- у комитета по аграрной политике расширили блоки по воде, экологии, недропользованию и сельскому хозяйству;
- у комитета по науке и образованию уточнили направления по информационным технологиям и религии;
- комитету по промышленной политике добавили вопросы, касающиеся логистики труднодоступных населенных пунктов и государственных жилищных программ;
- у комитета по судебно-правовым вопросам отдельно акцентировали темы судебной системы, статуса судей, процессуального законодательства и прокуратуры.
Авторы проекта указывают, что принятие постановления не повлечет дополнительных расходов из республиканского бюджета и не требует анализа регулятивного воздействия, поскольку не связано с вопросами предпринимательской деятельности.