Во время рыбалки возле БЧК от удара током погиб мужчина

В Аламединском районе Чуйской области произошел смертельный случай возле Большого Чуйского канала. По предварительным данным, трагедия случилась во время рыбалки. От сильного удара током мужчина погиб на месте до приезда спасателей.

Как сообщает в социальных сетях супруга погибшего, несчастный случай произошел вследствие ненадлежащего содержания высоковольтных проводов, расположенных близ водоема.

Отмечается, что напряжение было настолько высоким, что удочка практически расплавилась.

Удочка мгновенно оплавилась

У погибшего осталось четверо детей. По сообщениям вдовы, ее муж был единственным кормильцем семьи.