На улице Льва Толстого из грузовика сыпался песок прямо на проезжую часть

На одной из центральных улиц города зафиксировано нарушение при перевозке строительных материалов.

По словам водителя, ехавшего позади, на улице Льва Толстого из движущегося грузового автомобиля на проезжую часть сыпался песок. Это создавало потенциальную опасность для других участников дорожного движения, а также могло привести к аварийным ситуациям и загрязнению дорожного полотна.

Бишкекчанин просит, чтобы водителя грузовика предупредили о соблюдении правил перевозки сыпучих грузов и привлекли к ответственности в случае выявления нарушений.

